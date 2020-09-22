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Процессоры AMD впервые будут использоваться в устройствах компании Google. Сейчас AMD предлагает лучшие модели по соотношению производительности и энергопотребления. По словам компании AMD, новые хромбуки на базе процессоров Athlon быстрее на 178% при просмотре веб-страниц и обеспечивают на 212% большую производительность в многозадачности и при создании контента. Все процессоры получили встроенную графику AMD Radeon Vega, младший процессор Athlon Silver оснащен графикой Vega 2, а старший Ryzen 7 может похвастаться Vega 10.

Заявленный уровень TDP всех моделей составляет 15 Вт, при этом старший процессор Ryzen 7 3700C является 4-ядерной моделью с максимальной турбо-частотой 4 ГГц и кэш-памятью объемом 6 МБ. Младший Athlon Silver 3050C может разгоняться до 3,2 ГГц, а объем кэша составляет 5 МБ. Нужно признать, что характеристики у новых хромбуков достаточно впечатляющие и все это при низком уровне энергопотребления, который позволит сохранить устройствам высокую автономность.

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Мобильные процессоры AMD Ryzen и Athlon 3000 серии C скоро появятся в системах от основных OEM-партнеров на потребительском, образовательном и корпоративном рынках.