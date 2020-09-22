Конфигурация младшей видеокарты Radeon RX 6000 обнаружена в коде AMD ROCm 3.8 — готовится крепкий соперник RTX 3060
Ожидается, что графические процессоры нового поколения для настольных ПК на базе архитектуры AMD RDNA2 дебютируют 28 октября. AMD не подтвердила, какие графические процессоры будут представлены, но объявила, что представит серию Radeon RX 6000. Как минимум ожидается появление двух моделей.
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По слухам, AMD разрабатывает три графических процессора Navi 2X: Navi 21, Navi 22 и Navi 23. Сообщалось, что только Navi 21 носит кодовое имя Sienna Cichlid, а кодовое имя Navy Flounder может относиться к 23 или 22 версии чипа Navi. Ожидается, что чем выше суффикс Navi, тем ниже в линейке будет располагаться графический процессор. Таким образом, Navi 21 станет флагманским графическим процессором, а Navi23, вероятно, окажется решением начального уровня.
Записи для Sienna Cichlid и Navy Flounder появлялись в программном обеспечении с открытым исходным кодом, в ядре Linux или, как на этот раз, в программном обеспечении ROCm. Пользователь Reddit, зарегистрированный под псевдонимом stblr, обнаружил, что последнее обновление ROCm включает поддержку для Navy Flounder. Файл содержит переменные, определяющие конфигурацию графического процессора.
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Судя по всему, Navi Flounder предложит до 40 вычислительных блоков, столько же, сколько и в Navi 10 предыдущего поколения, но, по слухам, ширина шины памяти ограничится 192 битами. Это, конечно, не подтверждено, но это результат простого умножения трех переменных, присутствующих в коде ROCm. Если предположить, что каждый вычислительный блок содержит ровно 64 потоковых процессора, Navy Flounder будет иметь 2560 унифицированных ядер. Таким образом, графический процессор Navi23 может составить конкуренцию еще не анонсированному графическому процессору NVIDIA Ampere GA106 (RTX 3060).
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