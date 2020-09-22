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После появления первых фотографий GeForce RTX 3080 на полках азиатских магазинов, интернет заполонили слухи о том, что новинки NVIDIA уже во всю используются майнерами и их опыты достаточно успешны. Появились даже фотографии предполагаемых майнинг-ферм и производительность видеокарт при майнинге такой криптовалюты, как эфир (Ethereum) ETH.

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Все эти слухи в скорости признавались ложью, но в ответ на это появлялись все новые и новые данные о возрастающей популярности видеокарт Ampere у майнеров. Крупнейшие майнинг-площадки публиковали новости о появлении в их базах данных первых видеокарт RTX 3080, а китайские форумы заполнялись первыми результатами, показывающими, что без оптимизаций производительность RTX 3080 в майнинге ETH достигает 80 Мхешей/с.

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Очередные результаты опубликованы в одном из вьетнамских аккаунтов Facebook и принадлежат они RTX 3090. Прикрепленный снимок экрана демонстрирует производительность видеокарты в майнинге ETH на уровне 122 Мхешей/с при энергопотреблении 350 Вт.

Непонятно, почему видеокарты еще до старта продаж попадают в руки майнерам, но при этом результаты игровых и синтетических бенчмарков ускоренно удаляются со всех площадок.

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При скорости хеширования 122 Мхешей/с RTX 3090 оказывается на 50% быстрее, чем RTX 3080. Хотя этот результат действительно впечатляет, точные настройки тестов не были предоставлены (настройки видеокарты, ограничение максимальной мощности, алгоритмы майнинга), поэтому к этим значениям следует относиться с недоверием. NVIDIA GeForce RTX 3090 будет продаваться по цене $1499, что в два раза дороже RTX 3080. Экономическая эффективность майнинга RTX 3090 существенно ниже, чем у модели RTX 3080, которая уже выглядит не очень хорошо по сравнению с гораздо более дешевой Radeon RX 5700, поэтому остается надеяться, что видеокарты Ampere не обретут популярность в майнинге криптовалют.