Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
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Технический портал igorsLAB еще до релиза видеокарт GeForce RTX 30 серии сообщал о трудностях, которые инженеры NVIDIA испытывали с выбором окончательных частот видеопамяти. Проблема заключалась в температурах видеопамяти, которые были слишком высокими — сказывалось плотное расположение чипов на компактной печатной плате. В итоге GDDR6X память производства Micron на флагманах линейки работает на максимальной скорости 19,5 Gbps, когда производителем поддерживается более высокая скорость, вплоть до 21 Gbps.
Ограничение скорости работы связано с нагревом и Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek) решил выяснить в каком температурном режиме работает видеопамять на полученном им образце видеокарты RTX 3080. Специалист отметил, что документация Micron не содержит никаких данных по предельным температурам — производитель решил не раскрывать эти показатели, хотя в документации к GDDR5 они были доступны.
Опираясь на данные для GDDR5 памяти и проконсультировавшись с коллегами, работающими в различных технических департаментах, Валлоссек пришел к выводу, что максимальная температура чипа GDDR6X может составлять 120°C. При превышении этой температуры чип разрушается. В таком случае температура, после достижения которой память включать защитные механизмы, должна находиться на уровне 110°C. После этого вывода специалист перешел к тестированию видеокарты.
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Тепловое исследование RTX 3080 показало, что максимальная температура чипа GDDR6X на обратной стороне печатной платы составляет 84°C. Самый горячий чип находится рядом с цепями питания. Также Валлоссек измерял температуру чипа специальным набором программного обеспечения (ПО), состав которого не раскрывался. Вероятно, это инженерное ПО, используемое NVIDIA. Программная диагностика показала, что температура самого горячего чипа составляет 104°C, таким образом, перепад температур между обратной стороной печатной платы и температурой внутри чипа составляет около 20°C.
Разница между рабочей температурой и температурой троттлинга составляет всего лишь 6°C. Однако, по мнению Валлоссека, паника сходит на нет, если разобраться во взаимосвязи всех температур на плате, о чем специалист подробно рассказал в своей статье.
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