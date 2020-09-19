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Вчера стали известны первые результаты производительности GeForce RTX 3090 в синтетических бенчмарках. Большой свирепый графический процессор (Big Ferocious GPU, BFGPU) приблизительно на 19% опередил флагмана линейки в 3DMark Time Spy и Time Spy Extreme.

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Сегодня появились новые сведения о производительности — результаты в Port Royal, Fire Strike Extreme и Fire Strike Ultra. Также видеокарта отметилась в базе данных Geekbench.

Что интересно, один из пользователей сообщества overclock.net (vmanuelgm) решил проверить видеокарту на прочность и разогнал RTX 3090, применяя вольтмод и шунтирование. Частота графического чипа достигала 2145 МГц, а лимиты энергопотребления были расширены до 550 Вт. В таком режиме RTX 3090 обновила результаты Time Spy, Time Spy Extreme и прошла тестирование в Unigine Superposition 1080p Extreme.

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Портал VideoCardz собрал все известные результаты воедино, что позволит комплексно оценить результаты новинки от NVIDIA стоимостью $1499.

Выигрыш от вольтмода и шунтирования оказался на уровне 6…7%, не стоит рисковать ради такого прироста производительности.