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В сети появились первые результаты производительности GeForce RTX 3090. Видеокарта отличилась в тестовых сценах Time Spy известного бенчмарка 3DMark.

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В стандартной сцене GeForce RTX 3090 удалось набрать 20387 графических баллов в разрешении 1440p. В Time Spy Extreme видеокарта набрала 10328 баллов. Это в среднем на 19% быстрее, чем эталонная версия RTX 3080.

NVIDIA GeForce RTX 3090 — это видеокарта для энтузиастов на базе графического чипа GA102-300. Ее стоимость составляет $1499, что практически в два раза выше стоимости RTX 3080. Теоретически эта модель является преемником видеокарт TITAN прошлых поколений, хотя никто не исключает возможности появления TITAN поколения Ampere позже, когда Micron представит чипы памяти GDDR6X объемом 2 ГБ.

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RTX 3090 получила 10496 ядер CUDA и 24 ГБ памяти GDDR6X. Это единственная карта в линейке RTX 30, оборудованная видеопамятью с общей шиной 384-бит и скоростью 19,5 Гбит/с. Пропускная способность видеопамяти RTX 3090 достигает 936 ГБ/с.

Официально видеокарта GeForce RTX 3090 станет доступна 24 сентября. В это же время должны появиться и первые полноценные обзоры новинки, но по некоторой информации, в отличие от RTX 3080, доступных моделей RTX 3090 будет гораздо меньше.

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Источник: VideoCardz.com