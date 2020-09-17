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Всемирно известная серия блокбастеров Call of Duty получит продолжение к концу этой осени. Новая часть подсерии Black Ops под названием Cold War претендует получить звание самого зрелищного next-gen боевика в 2020 году. Для разработки были привлечены сразу две крупные студии. Основная разработка лежит на плечах Treyarch, а часть работы выполняет Raven Software. Релиз боевика запланирован на начало ноября, 13 числа появятся версии для персональных компьютеров и игровых консолей текущего поколения, с небольшой задержкой блокбастер станет доступен и для новейших игровых консолей Microsoft и Sony.

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В Call of Duty: Black Ops Cold War будет присутствовать новый многопользовательский режим, который смогут опробовать все владельцы PlayStation 4 в ближайшие дни. Официальная новость, опубликованная в блоге PlayStation, сообщает, что все владельцы PS4 смогут опробовать свои силы в онлайн баталиях Cold War во время эксклюзивного Alpha уик-энда. Игрокам будет доступно несколько режимов, карт и предварительная версия систем Create-a-Class и Scorestreak. Загрузка альфа-версии весом 25 ГБ станет доступна 17 сентября в 8:00 по тихоокеанскому времени или в 18:00 по московскому времени. Старт альфа-тестирования начнется 18 сентября в 10:00 по тихоокеанскому или в 20:00 по московскому времени. Мероприятие продлится 2 дня.

Для получения доступа к альфа-тестированию не требуется оформления предварительного заказа и не нужна подписка PS Plus.

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