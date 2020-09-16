Предполагаемая AMD Radeon RX 6900XT предстала на новых фотографиях
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После того, как AMD официально представила первый рендер новейшей видеокарты Radeon RX 6000 и игроки обнаружили в Fortnite рендер двух моделей из новой линейки, в сети появились реальные снимки новой видеокарты или ее муляжа. Несколько фотографий опубликовал на своем YouTube канале блогер JayzTwoCents. А теперь еще больше снимков появились у RedGamingTech.
Новые фотографии позволяют рассмотреть видеокарту со всех сторон. Каких-либо серьезных технических открытий это сделать не помогает — большая часть площади видеокарты закрыта кожухом, через который невозможно подробно рассмотреть даже радиатор системы охлаждения. Единственное, что можно отметить — это то, что расположение креплений на задней части видеокарты совпадает с расположением креплений на инженерном образце видеокарты из предыдущей информационной утечки.
Стоит напомнить, что инженерный образец был оборудован 16 ГБ памяти — на плате было обнаружено 8 чипов. По известной на данный момент информации, видеокарта использует память типа GDDR6 с общей шиной данных 256-бит. Что за видеокарта представлена на снимках остается неизвестным, один из инсайдеров, kopite7kimi, утверждал, что это флагман линейки на базе чипа Navi21, но по другой информации это может быть и видеокарта среднего сегмента RX 6700XT.
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