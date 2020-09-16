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Эмбарго на публикации обзоров и результатов производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-серии снят и интернет накрыла волна обзоров от множества лабораторий и технических изданий по всему миру. Результатов настолько много, что потребуется некоторое время для их анализа, но уже сейчас многое становится понятным. Не будем останавливаться на производительности, а обратим внимание на некоторые особенности GeForce RTX 3080, которая первой из новой линейки видеокарт Ampere прошла испытания.

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Андреас Шиллинг (англ. Andreas Schilling), редактор портала hardwareLUXX, кроме полноценной статьи опубликовал несколько интересных деталей на своей странице в twitter @aschilling. В одном из постов демонстрируется процесс нагрева RTX 3080 при стрессовой нагрузке. Снимок из этой записи многие уже видели несколько дней назад. Теперь доступно больше данных, которые подтверждают предположения о нагреве некоторых элементов до 100°C. Такая температура наблюдается на крае текстолита, в том месте, где он накрыт пластиной системы охлаждения. Странно, но при этом температура графического процессора, задней части видеокарты и большинства других элементов остается в норме.

Кроме этого, Андреас Шиллинг опубликовал видео с «поющими» дросселями на RTX 3080. Под нагрузкой экземпляр, доставшийся специалисту, издавал очень неприятные низкочастотные звуки, которые отчетливо слышны на видеозаписи. Эта неприятная особенность проявила себя в DOOM Eternal при частоте кадров свыше 300. Возможно, позже появятся некоторые уточнения по этим спорным моментам и от других рецензентов.