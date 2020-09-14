Реальные данные о нагреве GeForce RTX 3080 оказались в сети — температуры флагмана NVIDIA Ampere будут высокими
Первые обзоры и тесты новейшей линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 от сторонних лабораторий должны в скорости появиться в сети. Многих интересует не только производительность новых видеокарт, но и их энергопотребление, тепловыделение и эффективность системы охлаждения.
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Похоже, что одна из тестовых лабораторий уже выполнила необходимые тесты и неаккуратно добавила видео на хостинг YouTube, опоздав с правильным определением привилегий просмотра. Известные технические разведчики @momomo_us и @harukaze5719 оказались в нужное время в нужном месте и опубликовали снимки и видео для широкой публики.
На видео продемонстрирована запись с тепловой камеры стресс-тестирования GeForce RTX 3080. Максимальный нагрев радиатора системы охлаждения составил 65°C. Но остается неизвестной температура графического чипа и температура модулей памяти. Разница между нагревом радиатора и нагревом графического чипа может достигать 20°C. Это означает, что температуры графического чипа и чипов памяти могут находиться на уровне 85…90°C. Такой уровень нагрева характерен для флагманов NVIDIA предыдущей линейки — Turing.
Очень настораживает цвет печатной платы в середине видеокарты. Белый цвет на тепловизоре показывает очень высокую температуру, приближающуюся к 90…100°C. Возможно, это артефакт отображения или неточность показаний на крае печатной платы.
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