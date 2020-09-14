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В начале сентября компания Intel представила линейку мобильных процессоров Tiger Lake-U, которая ориентирована на применение в ультрабуках. Процессоры основаны на 10-нм техпроцессе и новой микроархитектуре Willow Cove, а встроенная графика представлена видеоядром 12-го поколения Intel Xe. Заявленное энергопотребление Tiger Lake-U не превышает 28 Вт, но самые производительные модели в линейке не получили больше 4 ядер, когда конкурент может предложить изобилие 6 и 8-ядерных процессоров.

Различные слухи говорили о готовности Intel представить более производительные модели мобильных Tiger Lake, известных как Tiger Lake-H. Эта информация официально подтвердилась в статье, опубликованной Intel на платформе Medium. Корпоративный вице-президент объединения Intel Client Computing Group, Бойд Фелпс (англ. Boyd Phelps), сообщил, что Intel действительно работает над 8-ядерными процессорами, основанными на архитектуре Willow Cove. Отмечается, что 8-ядерные модели получат удвоенный объем кеша 3-го уровня — 24 МБ.

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Более подробная информация о Tiger Lake-H ожидается позже. Предположительно, 8-ядерные модели ограничатся энергопотреблением 35…45 Вт и появятся на рынке в составе высокопроизводительных ноутбуков в следующем году. Портал VideoCardz со ссылкой на инсайдера с платформы PTT Shopping, известного под псевдонимом Sharkbay, уточнил конфигурации процессоров Tiger Lake-H. Ожидаются варианты с TDP 35 Вт и 45 Вт. Младшие модели получат до 4 ядер и 96 вычислительных блоков встроенной графики Intel Xe.

Производительные модели с TDP до 45 Вт получат 4, 6 и 8 ядер. Однако, в отличие от платформ TGL-UP3 и TGL-H35, варианты с большим количеством процессорных ядер получат урезанное графическое ядро с 32 вычислительными блоками. Вероятно, сказывается ограниченное пространство подложки. С другой стороны, высокопроизводительные Tiger Lake-H будут соседствовать с мощной дискретной графикой (возможно, мобильными NVIDIA GeForce RTX 30), поэтому менее производительное встроенное видеоядро не станет проблемой.

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Серия процессоров Tiger Lake-H будет напрямую конкурировать с мобильными процессорами AMD Ryzen 5000H, известными под кодовым именем Cezanne, в следующем году.