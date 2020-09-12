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Предположительные результаты Radeon RX 6000 в Ashes of the Singularity появились в сети — AMD догоняет RTX 2080 Ti

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Поклонникам компании AMD придется ожидать более месяца первых официальных новостей о графических ускорителях Radeon RX 6000. Тоску поклонника продукции AMD смогут развеять только хорошие информационные утечки, желательно результаты тестов, которые позволят смело вступить в баталии с представителями противоборствующей группы поклонников NVIDIA.

Сегодня в базе результатов тестового пакета Ashes of the Singularity были обнаружены данные о производительности неизвестного образца видеокарты AMD Radeon Graphics. Образец был протестирован в режиме Crazy_4K с графическим API DirectX 11. Тестовая система с Intel Core i9-9900K смогла набрать 6200 баллов. Среднее количество кадров за три тестирования в режимах Normal, Medium и Heavy составило 63,9 FPS.

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Результаты обнаружил известный инсайдер @TUM_APISAK, отметив, что в профиле, которому принадлежит результат, можно увидеть и несколько других результатов — всего их 4 и все они находятся на уровне 5800…6200 баллов.

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Как отмечает @_rogame, такой результат сопоставим с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Можно предположить, что некий тестовый образец Radeon RDNA2  достиг производительности флагмана предыдущей линейки NVIDIA. Остается надеяться, что это не флагман линейки и это не предел возможностей новой архитектуры.

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