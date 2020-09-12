Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Поклонникам компании AMD придется ожидать более месяца первых официальных новостей о графических ускорителях Radeon RX 6000. Тоску поклонника продукции AMD смогут развеять только хорошие информационные утечки, желательно результаты тестов, которые позволят смело вступить в баталии с представителями противоборствующей группы поклонников NVIDIA.

Сегодня в базе результатов тестового пакета Ashes of the Singularity были обнаружены данные о производительности неизвестного образца видеокарты AMD Radeon Graphics. Образец был протестирован в режиме Crazy_4K с графическим API DirectX 11. Тестовая система с Intel Core i9-9900K смогла набрать 6200 баллов. Среднее количество кадров за три тестирования в режимах Normal, Medium и Heavy составило 63,9 FPS.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Результаты обнаружил известный инсайдер @TUM_APISAK, отметив, что в профиле, которому принадлежит результат, можно увидеть и несколько других результатов — всего их 4 и все они находятся на уровне 5800…6200 баллов.

реклама

Как отмечает @_rogame, такой результат сопоставим с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Можно предположить, что некий тестовый образец Radeon RDNA2 достиг производительности флагмана предыдущей линейки NVIDIA. Остается надеяться, что это не флагман линейки и это не предел возможностей новой архитектуры.