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EVGA — одна из лидирующих компаний-производителей видеокарт для энтузиастов. Компания сотрудничает с всемирно известным оверклокером Винце «Kingpin» Лучидо (англ. Vince Lucido), который принимает участие в разработке высокопроизводительных видеокарт EVGA, предназначенных для серьезного разгона.

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Конечно, EVGA подготовила свои варианты графических ускорителей GeForce RTX 30. На данный момент модели еще не представлены в каталоге компании, но EVGA уже опубликовала несколько тизеров и фотографий будущей линейки видеокарт. Сегодня представитель EVGA, Джейкоб Фриман (англ. Jacob Freeman), опубликовал совместное фото двух версий GeForce RTX 3090 — это модели XC3 и FTW3.

Система охлаждения младшей модели XC3 занимает чуть больше 2 слотов, а для питания видеокарты используются два 8-пиновых разъема. Модель FTW3 гораздо крупнее, в ней используется трехслотовая система охлаждения и три 8-пиновых разъема. Официальные характеристики на данный момент не раскрыты, но в видеопрезентации серии видеокарт компания показала, что FTW3 получит разгон до 2105 МГц по ядру и до 22000 МГц по памяти. Это станет возможно за счет массивной системы охлаждения с тепловыми трубками, присутствующими даже на задней пластине, многоуровневой системы мониторинга iCX3 и компонентов повышенной надежности. Стоит напомнить, что эталонный вариант RTX 3090 от NVIDIA работает на частотах 1,4(1,7) и 19,5 ГГц для ядра и памяти соответственно. Вероятно, при таком разгоне энергопотребление видеокарты приблизится к 450 Вт.