Только 10% графических чипов GeForce RTX 3080 из первых партий попадают в отборную категорию
Создатель и редактор портала igorslab.de, Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), поделился информацией о качестве графических чипов GeForce RTX 3080 в первых производственных партиях.
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Известно, что чем дольше идет производство, тем выше становится качество чипов и процентное соотношение выхода хороших экземпляров. Поэтому очевидно, что первые партии графических чипов для видеокарт GeForce Ampere будут не так хороши, как те варианты, что сойдут с конвейера через несколько месяцев. Сторонние производители видеокарт обычно разделяют графические чипы, получаемые от NVIDIA, на 3 категории: удовлетворительные, хорошие и очень хорошие (отборные) чипы.
Источники Валлоссека сообщают, что в среднем до 30% чипов GA102-200 попадают в категорию удовлетворительных, 60% чипов отмечаются хорошим качеством и только 10% попадают в отборную категорию, что достаточно неплохо для такого короткого периода производства. Также сообщается, что разброс качества групп между поставками GA102-200 может быть довольно велик.
Валлоссек отмечает, что большинство моделей, предназначенных для прессы, построено на базе отборных и очень хороших чипов. Это необходимо иметь в виду, оценивая результаты первых обзоров и тестов новинок.
Отборные чипы отличаются значительно более низкой температурой при максимальной нагрузке и более высокими пиковыми частотами. Разгон таких графических чипов намного лучше. Однако даже без разгона видеокарта уже заметно быстрее за счет более высокой пиковой частоты и больших временных интервалов повышения частоты.
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Статистической информации о RTX 3090 крайне мало, потому что партнеры NVIDIA обладают только небольшим количеством чипов GA102-300 из пилотной партии. В этой тестовой партии отборных чипов очень мало. Но это должно скоро измениться, когда производство выйдет на пиковую мощность.
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