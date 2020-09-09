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Компания AMD без лишнего шума готовится к анонсу видеокарт следующего поколения. По слухам, новые видеокарты Radeon на базе архитектуры RDNA2 преподнесут несколько сюрпризов, которые смогут удивить даже NVIDIA. Кроме технологических новшеств красная команда готовится и к агрессивной ценовой политике.

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Как утверждает coreteks со ссылкой на партнеров AMD, компания скорректировала цены на новые видеокарты. Ранее AMD планировала представить флагмана новой линейки видеокарт по цене $599. Предполагаемая модель Radeon RX 6900XT должна прочно занять нишу между GeForce RTX 3080 и RTX 3070, предлагая отличный уровень производительности и больший объем видеопамяти — 16 ГБ GDDR6. После того, как NVIDIA официально озвучила цены видеокарт в линейке Ampere, от партнеров AMD поступила информация о снижении стоимости флагмана на $50 — компания готова агрессивно вести ценовую политику, чтобы обогнать конкурента по объему продаж. При этом отмечается, что AMD не планирует выпускать видеокарты с объемом видеопамяти 8 ГБ, по крайней мере, в высоко и средне-производительном сегментах.

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Таким образом, стоимость флагмана RDNA2 приближается к стоимости RTX 3070, а производительность будет стремиться к RTX 3080. Несмотря на применение более медленной памяти GDDR6, ее общая пропускная способность может сравняться с таковой у GDDR6X в моделях NVIDIA за счет более широкой шины. Компенсировать разрыв в производительности AMD будет за счет своих новых технологий и аналога NVIDIA DLSS, о котором рассуждал RedGamingTech в своих новостях.