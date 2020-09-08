16 ГБ DDR4 за 80000 рублей — Crucial выпустила ограниченный тираж высокоскоростной памяти
Выход процессоров Intel Comet Lake-S и набора системной логики Intel Z490 подтолкнул оверклокеров к проверке разгонного потенциала новой платформы. Рекорды были установлены не только при разгоне процессоров, но и при разгоне оперативной памяти. Позже подоспела и компания AMD с новыми материнскими платами на базе чипсета B550 и гибридными процессорами Renoir, которые позволили покорить платформе AM4 новые частотные вершины.
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Именно AMD позволила установить текущий рекорд разгона оперативной памяти, который принадлежит энтузиасту bianbao. Ему удалось разогнать оперативную память DDR4 до эффективной частоты 6666 МГц и в этом ему помогла материнская плата ASUS ROG Strix B550-I Gaming и процессор AMD Ryzen 7 4700GE.
Набор оперативной памяти, установивший рекорд, был изготовлен компанией Crucial. Это были модули серии Ballistix MAX. Рекорд вдохновил Crucial на создание нового комплекта в прославившейся серии. Компания представит ограниченным тиражом комплекты объемом 16 ГБ, в которых модули получат частоту 5100 МГц (CL19). Все чипы для модулей прошли тщательный отбор и гарантируют стабильную и безотказную работу на указанной частоте.
Комплект уже заметили в японских магазинах. С учетом налогов его стоимость составляет 123110 йен, что эквивалентно 89000 ₽. В Европе стоимость комплекта немного ниже и находится около 854 € или 77000 ₽.
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