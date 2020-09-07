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Новейший флагман NVIDIA, видеокарта GeForce RTX 3080, появилась в базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity. Новинка была протестирована в паре с процессором Intel Core i9-9900K. Пресет тестового пакета был выбран максимальный — Crazy 4K. В этом режиме используется графический API DirectX 12 и 4-кратное сглаживание за счет множественной выборки.

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Представитель архитектуры Ampere без проблем справился с задачей, набрав 8700 баллов. Это отличный результат, но, к сожалению, база данных Ashes of the Singularity недостаточно информативна, чтобы сравнить результаты с другими конфигурациями. Например, близкие результаты показывают конфигурации и с двумя видеокартами RTX 2080 Ti, и с одной видеокартой RTX 2080 Ti, но, вероятно, при экстремальном разгоне. Сопоставить данные невозможно — нет подробных сведений о конфигурациях и даже о частотах видеокарт.

Находка принадлежит инсайдеру, известному в twitter под псевдонимом @_rogame, он же подобрал для сравнения лучшие результаты RTX 2080 Ti и RTX 2080.

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Результат близок к RTX 2080 Ti, но, как уже было сказано, результаты несопоставимы. Лучший результат RTX 2080 Ti может принадлежать модели, разогнанной в экстремальных условиях. А результат для RTX 3080, вероятно, соответствует эталонной версии Founders Edition. Тестирование могло проводиться компанией NVIDIA, которая использует схожую тестовую конфигурацию для демонстрации производительности своих видеокарт в официальном блоге.

Дополнительно приведем результат для конфигурации с двумя RTX 2080 Ti, которая набрала такое же количество очков, как и RTX 3080.