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Компания Huawei продолжает упорное движение вперед, несмотря на многочисленные санкции. Сегодня Huawei официально анонсировала выход новой оболочки EMUI 11 для своих смартфонов и планшетных компьютеров. В сообщении, сопровождающим тизер, Huawei отметила, что необходимо расширять рамки воображения, современные мобильные телефоны — это нечто большее, чем средство связи. «Чем они могут быть еще?», — спрашивается в сообщении компании.

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Новая оболочка Emotion UI дебютирует 10 сентября на конференция разработчиков Huawei Developer Conference 2020. Именно на этом мероприятии Huawei ответит на заданный вопрос, продемонстрировав участникам все возможности EMUI 11.

Изображение-тизер EMUI 11 показывает, как смартфоны, холодильники, микроволновые печи, кондиционеры дружно объединяются в окружении облачных сервисов Huawei. Известно, что компания продвигает свою систему HMS Core 5.0, которая стремится объединить все облачные сервисы компании в одну глобальную систему.

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Тизер может намекать на то, что Huawei возьмет прочный курс на разработку умных решений, которые будут затрагивать весь спектр бытовой техники и различных устройств. В конечном итоге компания Huawei может создать развитую экосистему, где все множество управляющих нитей будут сходиться в один командный центр — ваш смартфон под управлением EMUI.