Майнеры добрались до GeForce RTX 30 — новинки NVIDIA Ampere замечены в майнинг фермах, несмотря на дефицит
реклама
Пока в сети обсуждают дефицит видеокарт GeForce RTX 30 серии, майнеры уже во всю тестируют новинки от NVIDIA. Инсайдер, известный в twitter как @momomo_us, опубликовал ссылку на азиатский форум с обсуждением доступности новых видеокарт. Один из пользователей форума опубликовал несколько фотографий, на которых присутствует майнинг-ферма, собранная, предположительно, на видеокартах GeForce RTX 3080.
В кадре отчетливо видна майнинг-ферма, в которой используется 8 видеокарт. Также присутствует фотография одной видеокарты крупным планом — модель очень похожа на вариант RTX 3080 iChill от компании inno3D. В комментарии к фотографии указано «ETH 115M» — это позволяет предположить, что вычислительная мощность RTX 3080 при добыче Ethereum достигает 115 мегахешей в секунду. По приблизительным оценкам это в два…три раза быстрее, чем в случае с RTX 2080 предыдущего поколения.
Тревожная ситуация для тех, кто планирует приобрести новые видеокарты для их использования по прямому назначению. В условиях дефицита видеокарт новой серии совершенно ни к чему, чтобы они обрели популярность у майнеров криптовалют. Рынок потребительских видеокарт уже сталкивался с этим неоднократно и результат всем известен — дефицит продукции и очень высокие цены.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила