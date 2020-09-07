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Пока в сети обсуждают дефицит видеокарт GeForce RTX 30 серии, майнеры уже во всю тестируют новинки от NVIDIA. Инсайдер, известный в twitter как @momomo_us, опубликовал ссылку на азиатский форум с обсуждением доступности новых видеокарт. Один из пользователей форума опубликовал несколько фотографий, на которых присутствует майнинг-ферма, собранная, предположительно, на видеокартах GeForce RTX 3080.

В кадре отчетливо видна майнинг-ферма, в которой используется 8 видеокарт. Также присутствует фотография одной видеокарты крупным планом — модель очень похожа на вариант RTX 3080 iChill от компании inno3D. В комментарии к фотографии указано «ETH 115M» — это позволяет предположить, что вычислительная мощность RTX 3080 при добыче Ethereum достигает 115 мегахешей в секунду. По приблизительным оценкам это в два…три раза быстрее, чем в случае с RTX 2080 предыдущего поколения.

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Тревожная ситуация для тех, кто планирует приобрести новые видеокарты для их использования по прямому назначению. В условиях дефицита видеокарт новой серии совершенно ни к чему, чтобы они обрели популярность у майнеров криптовалют. Рынок потребительских видеокарт уже сталкивался с этим неоднократно и результат всем известен — дефицит продукции и очень высокие цены.