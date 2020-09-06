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Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA

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Источник изображения: NVIDIA GeForce RTX 30 Series | Official Launch Event

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 серии были отправлены техническим специалистам различных изданий 1 сентября, но до старта продаж действует эмбарго на публикацию результатов производительности новинок. Не исключено, что часть результатов появится гораздо раньше, как это обычно и бывает, но пока остается довольствоваться результатами синтетических тестов, которые то и дело всплывают в сети. Например в базе данных CompuBench — тестового пакета, определяющего производительность OpenCL и CUDA устройств, обнаружили GeForce RTX 3080.

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Новинка успешно справилась со всеми тестами и показала серьезный уровень производительности, значительно опередив флагманов прошлого поколения. Даже RTX 2080 Ti не может оказать какое-либо сопротивление новейшему флагману компании NVIDIA.

Источник изображения: CompuBench

Новый флагман на базе архитектуры Ampere в два раза быстрее RTX 2080 и на 40…50% быстрее RTX 2080 Ti. С учетом стоимости около $700, новинка становится привлекательным приобретением для любителей игр.

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Также на данный момент в сети можно обнаружить ряд превью различных моделей RTX 3080. Китайский блогер MR Cai Qi продемонстрировал одну из нереференсных моделей Gainward RTX 3080. Впечатление видеокарта производит грандиозное, в том числе за счет габаритов и веса, который приблизился к 1,5 кг.

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nvidia geforce ampere gainward geforce rtx 3080 geforce rtx 30
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oldschoolgamer
13:40
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Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
Listoman
13:37
Кругом одни глупые амдобойчики)
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Evgeniy Som
13:36
Прежде чем писать бред разберись в теме. И по поводу стоимости то TSMC стал монополистом и тупо диктует свои цены, т.к. у него отбоя от клиентов нет и некоторым банально некуда уходить. Когда самунг с...
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
Robin Gordon
13:35
Где цена выше то?
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
Твоя мамка
13:32
Зaeбиcь. То есть когда выйдет 3080, я смогу сделать свое видео и написать что это я тестирую будущую ртх 4070? Ну все нaxyй, так это зелот писал? Ща гляну.. Да зелот. Ну все, готовь очко. Ты мне кстат...
Изучаем игровую производительность GeForce RTX 3070 – тесты новой видеокарты до её появления в магазинах от Benchmark
nonses84
13:30
Это когда такие слова как Самсунг и дешевле стали ставить вместе? Брехло вы сударь по любому
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Inqizitor
13:26
Такое впечатление, что это - допиленный Тьюринг, а не новая прорывная архитектура. Т.е. таким мы должны были увидеть 2080 и 2080ti 2 года назад, и ни у кого не возникло бы тогда вопросов - что за торм...
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
daring
13:24
максимум на 199$ тянет.
ASUS и ZOTAC в недорогих GeForce RTX 3070 Ampere используют медленную GDDR6, как и в RTX 2070
Андрей Колосов
13:24
Куртке в целом пофиг на такие рынки как РФ. Это чисто наши проблемы, что мы беднеем год за годом. А вот то что наблюдается дефицит видеокарт, то это показатель спроса.
Изучаем игровую производительность GeForce RTX 3070 – тесты новой видеокарты до её появления в магазинах от Benchmark
OverLD
13:22
red faction guerrilla, смеется над этим поделием
Трейлер игрового процесса Teardown — игры, где можно разрушить буквально всё
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