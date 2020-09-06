Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 серии были отправлены техническим специалистам различных изданий 1 сентября, но до старта продаж действует эмбарго на публикацию результатов производительности новинок. Не исключено, что часть результатов появится гораздо раньше, как это обычно и бывает, но пока остается довольствоваться результатами синтетических тестов, которые то и дело всплывают в сети. Например в базе данных CompuBench — тестового пакета, определяющего производительность OpenCL и CUDA устройств, обнаружили GeForce RTX 3080.
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Новинка успешно справилась со всеми тестами и показала серьезный уровень производительности, значительно опередив флагманов прошлого поколения. Даже RTX 2080 Ti не может оказать какое-либо сопротивление новейшему флагману компании NVIDIA.
Новый флагман на базе архитектуры Ampere в два раза быстрее RTX 2080 и на 40…50% быстрее RTX 2080 Ti. С учетом стоимости около $700, новинка становится привлекательным приобретением для любителей игр.
Также на данный момент в сети можно обнаружить ряд превью различных моделей RTX 3080. Китайский блогер MR Cai Qi продемонстрировал одну из нереференсных моделей Gainward RTX 3080. Впечатление видеокарта производит грандиозное, в том числе за счет габаритов и веса, который приблизился к 1,5 кг.
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