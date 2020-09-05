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Новый игровой монитор ASUS получил время отклика менее 1 мс

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Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VG245HEY. Это монитор с диагональю 24-дюйма и разрешением 1920 на 1080 пикселей, поддерживающий технологию AMD FreeSync с частотой обновления в диапазоне 40…75 Гц.

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Дисплей монитора использует TN-матрицу. Да, многие считают, что мониторы с TN матрицей — это прошлый век. Однако TN-матрица обладает некоторыми преимуществами, которые ценят любители динамичных игр. Это низкое время отклика, которое в VG245HEY составляет всего лишь 0,6 мс. Кроме этого, ASUS добавила в VG245HEY несколько фирменных функций: GamePlus, в которой особый интерес вызывает возможность наложения дополнительного прицела на экран; GameVisual — набор оптимизированных профилей; GameFast, снижающая задержки ввода.

Источник изображений: ASUS

Также ASUS акцентирует внимание на использовании двух портов HDMI, которые позволят подключить к монитору несколько устройств, например игровой ПК и консоль. Предусмотрено наличие и аналогового разъема D-Sub.

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Конструкция монитора позволяет регулировать наклон, имеет встроенные 2 Вт динамики и два аудио-разъема 3,5 мм. Дата начала продаж и стоимость на российском рынке неизвестны. Можно предположить, что модель составит серьезную конкуренцию соперникам в средне-бюджетном сегменте игровых мониторов.

 

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REY_B_
16:30
VG245H пятнашку стоит. Дороговато.
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Auroson1c
16:29
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писали же про 600вт для 12 пин разъема. Откуда инфа про 300 ? 300 ватт щас дают два 8-ми пиновых разъема.
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16:25
В конечном итоге все зависит от цены. Не у всех есть деньги на 144+ Гц. До 10-12+ тыс. в магазинах лежат модели 1080p 75 Гц. Возможно, кто-то предпочтет TN, радуясь 0,6 мс.
Новый игровой монитор ASUS получил время отклика менее 1 мс
whitespirit
16:25
И им охотно продают взад, но уже дороже.
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Auroson1c
16:25
естественно. Логика фанатиков АМД - должно быть все самое лучшее, самое быстрое и за копейки. Только так не бывает)
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