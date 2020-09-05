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Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VG245HEY. Это монитор с диагональю 24-дюйма и разрешением 1920 на 1080 пикселей, поддерживающий технологию AMD FreeSync с частотой обновления в диапазоне 40…75 Гц.

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Дисплей монитора использует TN-матрицу. Да, многие считают, что мониторы с TN матрицей — это прошлый век. Однако TN-матрица обладает некоторыми преимуществами, которые ценят любители динамичных игр. Это низкое время отклика, которое в VG245HEY составляет всего лишь 0,6 мс. Кроме этого, ASUS добавила в VG245HEY несколько фирменных функций: GamePlus, в которой особый интерес вызывает возможность наложения дополнительного прицела на экран; GameVisual — набор оптимизированных профилей; GameFast, снижающая задержки ввода.

Также ASUS акцентирует внимание на использовании двух портов HDMI, которые позволят подключить к монитору несколько устройств, например игровой ПК и консоль. Предусмотрено наличие и аналогового разъема D-Sub.

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Конструкция монитора позволяет регулировать наклон, имеет встроенные 2 Вт динамики и два аудио-разъема 3,5 мм. Дата начала продаж и стоимость на российском рынке неизвестны. Можно предположить, что модель составит серьезную конкуренцию соперникам в средне-бюджетном сегменте игровых мониторов.