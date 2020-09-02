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Вслед за анонсом компьютеров на базе собственных моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 компания Lenovo обновила свою базу готовых систем. Для продажи на территории России подготовлено 13 моделей компьютеров Legion T7. Большое удивление сообщества вызвали четыре модели, в которых была обнаружена видеокарта GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти GDDR6.

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О Ti моделях видеокарт в серии GeForce RTX 30 на данный момент ничего не было известно, Lenovo также не раскрывает подробностей. Версия Ti обычно предполагает наличие существенных изменений в характеристиках видеокарты. Как правило, в Ti вариантах видеокарт используется более мощный графический чип с большим количеством шейдерных процессоров. Возможно, что OEM-вариант RTX 3070 Ti от Lenovo — это обычная версия RTX 3070 с удвоенным количеством памяти GDDR6, без изменений в конфигурации графического чипа.

Если приставка Ti является собственной инициативой Lenovo, то в случае появления «настоящих» Ti от компании NVIDIA может возникнуть путаница в моделях видеокарт. Также можно предположить, что компании Lenovo известно об отсутствии планов по выпуску оригинальных Ti версий от NVIDIA. Подождем официальных комментариев компании.