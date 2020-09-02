Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi внедряет в смартфоны возможность создания RAMDisk

[ ] для раздела Блоги
3
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Источник изображения: Xiaomi Weibo

В начале июля Xiaomi представила юбилейный смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition, разработанный к 10-летию компании. На европейском рынке устройство будет распространяться под названием Mi 10 Ultra. Инженеры компании приложили максимум усилий для того, чтобы устройство получилось особенным. Xiaomi Mi 10 Ultra получил превосходные технические характеристики, а сейчас компания добавляет в смартфон продвинутые возможности максимально эффективного использования быстрой памяти.

реклама

В основе устройства лежит платформа на базе SoC Qualcomm Snapdragon 865, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ флэш-памяти, соответствующей спецификации UFS 3.1.  Стало известно, что инженеры Xiaomi внедрили в смартфон возможность использования части оперативной памяти устройства для хранения игр и приложений. Специальное программное обеспечение позволяет создавать  RAMDISK.

До половины объема LPDDR5 можно выделить под накопитель
Источник изображения: Xiaomi Weibo

Несмотря на то, что смартфон использует самую современную флэш-память UFS 3.1, ее скорость несоизмерима со скоростью LPDDR5. Скорости последовательного чтения и записи для LPDDR5 превышают 1700 МБ/с, а флэш память может похвастаться только 750 МБ/с. Поэтому размещение игр и приложений в оперативной памяти позволит значительно ускорить их загрузку и скорость работы.

анонсы и реклама
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 75тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Отмечается, что поскольку игра или приложение записывается непосредственно в энергозависимую память, то при разрядке аккумулятора или перезапуске телефона все файлы исчезнут. На данный момент функция находится на этапе тестирования.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi xiaomi 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
45
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
23
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
28 августа 2020 29
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 57
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

40 смартфонов Xiaomi второй волны не получили стабильную российскую прошивку MIUI 12 до конца августа – список и сроки выхода обновлений в России
32
Стало известно, когда стоит ждать стабильную глобальную прошивку MIUI 12 на Xiaomi Redmi Note 8T, Redmi Note 8 и Redmi Note 7
5
Xiaomi Redmi Note 9 pro резко подешевел на российском рынке – флагманская камера на 64 Мп, игровой процессор и сверхбыстрая зарядка на 30 Вт по самой низкой цене с начала продаж
7
Цена 8-ядерного Core i7-9700KF снизилась на 196 долларов – оптимальный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
38
Появились первые данные о производительности GeForce RTX 3090 из презентации NVIDIA
140
Официальная российская цена Xiaomi Redmi Note 8 Pro рухнула более чем на 15 000 рублей – 64 Мп камера, быстрая зарядка, NFC и игровой процессор по самой низкой стоимости на рынке
17
GeForce RTX 3090 демонстрирует 2-кратное преимущество над GeForce RTX 2080 Ti в игровых тестах – новый уровень трассировки лучей и продвинутый ИИ от NVIDIA
79
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
93
Инсайдер сообщил точную дату следующей презентации PlayStation 5 – цены, линейка эксклюзивов, предзаказ и многое другое
6
Стали известны рублёвые цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
135
4 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11 с MIUI 12
+
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на 60-100 % производительнее RTX 2080 — первое тестирование от Digital Foundry
111
Стали известны цены ASUS ZenFone 7 и ASUS ZenFone 7 Pro для Европы – версия на Snapdragon 865+ обойдётся в 799 евро
1
ASUS представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 в исполнении ROG Strix, TUF Gaming и Dual
172
Вышел третий патч для Horizon Zero Dawn — исправлено 4K разрешение, способности, деформация снега и другие ошибки
10
Праздник геймера - в Uplay можно бесплатно забрать сразу две знаменитые игры французского издателя Ubisoft
14
Найден новый способ взлома кредитных карт VISA с обходом PIN-кода
12
Sony Xperia 10 II сильно подешевел – Snapdragon 665, 128 ГБ, NFC, дисплей OLED и аккумулятор ёмкостью 3600 мА*ч по самой низкой цене
5
Материнские платы на базе чипсетов серии AMD 5xx готовятся принять процессоры с архитектурой Zen 3
11
Инженерный образец процессора AMD Cezanne (Ryzen 5000) замечен в одном из бенчмарков
6

Популярные статьи

Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
227
Найден главный недостаток Xiaomi Mi Band 5 - с лёгкостью устраняем его
17
2 SSD-накопителя в компьютере — плюсы и минусы
50
Intel Core i5-10400 против AMD Ryzen 5 3600 - какой процессор лучше подойдёт для игрового ПК - анализируем соотношение цена/производительность
72
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
23
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
45
Маршрутизатор Huawei WIFI AX3 Dual-core – сыровато, но употребимо
2
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
2
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
+

Сейчас обсуждают

warmuza
09:10
Пуша могут. А ойфоны - нет.
Xiaomi внедряет в смартфоны возможность создания RAMDisk
taurintown
09:09
Ты же ароде тредриперы длф работы пустил
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на 60-100 % производительнее RTX 2080 — первое тестирование от Digital Foundry
Alex TOPMAN
09:06
Маркетолог баба? Пацанам же ручка-хват нужна, чтобы в качестве гантели бицуху качать можно было.
Семейство видеокарт GeForce RTX 30 от китайского производителя COLORFUL
Moleculo
09:06
мб колда мобайл будет быстрее загружаться)
Xiaomi внедряет в смартфоны возможность создания RAMDisk
Иоанн Грозный
09:06
зачем? по памяти кастрат, сли не поддерживает, либо если бабло не жалко 3090 либо нави 2 либо 3080 ти(супер)
Начало продаж игровых NVIDIA Ampere: разбираемся с датами
DOpFzit
09:06
ну вот дождались. можно брать смело 3060 по тепловыделению не боятся что будет отвал. а то 2080 отвал грозил. 3060 по мощности 2080 налетай в 2к разрешения стабильные. 4к наверно будут с 4060 модел...
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
Alex TOPMAN
09:03
Что мешает отцепить радиатор с картинки сверху и подцепить к шлангам контур уже нормальной СВО (м.б. даже внешний чиллер)? (для 24/7, а не ловить рекордные % и градусы)
Семейство видеокарт GeForce RTX 30 от китайского производителя COLORFUL
Иван Иванов
09:03
сами-то в это верите?)
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
DOpFzit
09:01
первые видеокарты которые можно брать рефу не думаю о других нереф ожидания
Начало продаж игровых NVIDIA Ampere: разбираемся с датами
djon776
09:01
RTX3070FE = RTX2080TiFE +10% FPS; 500$ ≠ 1200$; 8GB ≠ 11GB, преимущество +3Gb у тишки. Интересно, как магазины будут продавать RTX2080Ti, их средняя цена около 100к. рублей в то время как новую карту...
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем