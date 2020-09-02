Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В начале июля Xiaomi представила юбилейный смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition, разработанный к 10-летию компании. На европейском рынке устройство будет распространяться под названием Mi 10 Ultra. Инженеры компании приложили максимум усилий для того, чтобы устройство получилось особенным. Xiaomi Mi 10 Ultra получил превосходные технические характеристики, а сейчас компания добавляет в смартфон продвинутые возможности максимально эффективного использования быстрой памяти.

реклама

В основе устройства лежит платформа на базе SoC Qualcomm Snapdragon 865, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ флэш-памяти, соответствующей спецификации UFS 3.1. Стало известно, что инженеры Xiaomi внедрили в смартфон возможность использования части оперативной памяти устройства для хранения игр и приложений. Специальное программное обеспечение позволяет создавать RAMDISK.



Источник изображения: До половины объема LPDDR5 можно выделить под накопительИсточник изображения: Xiaomi Weibo

Несмотря на то, что смартфон использует самую современную флэш-память UFS 3.1, ее скорость несоизмерима со скоростью LPDDR5. Скорости последовательного чтения и записи для LPDDR5 превышают 1700 МБ/с, а флэш память может похвастаться только 750 МБ/с. Поэтому размещение игр и приложений в оперативной памяти позволит значительно ускорить их загрузку и скорость работы.

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 75тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Отмечается, что поскольку игра или приложение записывается непосредственно в энергозависимую память, то при разрядке аккумулятора или перезапуске телефона все файлы исчезнут. На данный момент функция находится на этапе тестирования.