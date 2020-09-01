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Необычное моддинговое зеркало позволит демонстрировать дизайн видеокарты даже при ее горизонтальном размещении в корпусе

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Японская компания Nagao удивила сообщество компьютерных энтузиастов неожиданным аксессуаром. В настоящее время персональный компьютер (ПК) это не просто безликое устройство, спрятанное под стол. Множество пользователей хотят украсить свой ПК, чтобы он не был похож на множество обычных черных коробок. Инженеры, понимая это, при разработке компонентов стали уделять время дизайну. Теперь мы видим интересные дизайнерские решения в материнских платах, видеокартах, корпусах, системах охлаждения и других комплектующих. Стали применяться различные цветовые схемы, радиаторы с интересной геометрией и декоративными кожухами, подсветка.

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Конечно, большое внимание привлекает видеокарта. Игровые варианты зачастую обладают очень интересным дизайном. Но в корпусе ПК видеокарта располагается так, что вся основная красота скрывается от пользователя. Эта проблема была решена адаптацией корпусов для вертикального расположения видеокарт, но Nagao нашла другой путь.

Источник изображения: Nagao

Компания представила зеркало, которое устанавливается в нижней части корпуса, демонстрируя во всей красе фронтальную часть видеокарты. Специальная подставка позволяет регулировать наклон. Аксессуар уже появился в японском подразделении Amazon по цене 2948 японских иен.

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На сколько я вижу, точно так же нужно прикручивать кронштейн для этого зеркала и это все рано лишь зеркало за $25.
Необычное моддинговое зеркало позволит демонстрировать дизайн видеокарты даже при ее горизонтальном размещении в корпусе
Слава Сизиков
16:15
Сейчас бы процессор тестировать при упоре в гпу....
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