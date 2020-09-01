Необычное моддинговое зеркало позволит демонстрировать дизайн видеокарты даже при ее горизонтальном размещении в корпусе
Японская компания Nagao удивила сообщество компьютерных энтузиастов неожиданным аксессуаром. В настоящее время персональный компьютер (ПК) это не просто безликое устройство, спрятанное под стол. Множество пользователей хотят украсить свой ПК, чтобы он не был похож на множество обычных черных коробок. Инженеры, понимая это, при разработке компонентов стали уделять время дизайну. Теперь мы видим интересные дизайнерские решения в материнских платах, видеокартах, корпусах, системах охлаждения и других комплектующих. Стали применяться различные цветовые схемы, радиаторы с интересной геометрией и декоративными кожухами, подсветка.
реклама
Конечно, большое внимание привлекает видеокарта. Игровые варианты зачастую обладают очень интересным дизайном. Но в корпусе ПК видеокарта располагается так, что вся основная красота скрывается от пользователя. Эта проблема была решена адаптацией корпусов для вертикального расположения видеокарт, но Nagao нашла другой путь.
Компания представила зеркало, которое устанавливается в нижней части корпуса, демонстрируя во всей красе фронтальную часть видеокарты. Специальная подставка позволяет регулировать наклон. Аксессуар уже появился в японском подразделении Amazon по цене 2948 японских иен.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила