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Американская технологическая компания Sabrent известна производством высокоскоростных твердотельных накопителей. Sabrent старается удерживать лидирующие позиции, предлагая уникальные продукты. Компания первой в мире представила потребительские накопители объемом 4 ТБ, а еще в прошлом году отметилась высокоскоростными SSD серии Rocket. Они были выполнены в формате M.2 и поддерживали новейший интерфейс PCI Express 4.0. Компания продолжила совершенствовать линейку Rocket и готова представить новую модель с рекордно высокими скоростными характеристиками.

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Скорости последовательного чтения и записи нового накопителя Sabrent Rocket 4 Plus объемом 2 ТБ достигают 7000 МБ/с и 6850 МБ/с соответственно. Это достаточно серьезный уровень производительности. Рядовые накопители с интерфейсом PCIe 4.0 могут похвастаться последовательными скоростями в диапазоне 4500…5000 МБ/с. Портал informaticacero уточняет, что модель Sabrent Rocket 4 Plus основана на контроллере Phison-E18 и TLC NAND флэш памяти.

Накопитель комплектуется фирменной системой охлаждения, выполненной из алюминия. В охлаждающей конструкции используются три медные тепловые трубки. Такое охлаждение может показаться избыточным, но когда речь заходит о скоростях, достигающих 7000 МБ/с, приходит понимание, что нагрев модулей памяти и контроллера может быть достаточно велик.

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Стоимость модели не уточняется. Накопитель Sabrent Rocket 4 текущего поколения оценивается в $449 (модель 2 ТБ).