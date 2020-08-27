Palit зарегистрировала огромное количество видеокарт NVIDIA Ampere — в списке 171 модель
Несколько дней назад компания MSI зарегистрировала 29 вариантов видеокарт NVIDIA Ampere в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Тогда количество регистрируемых моделей не вызывало удивления. Но то количество видеокарт, которое сегодня зарегистрировала компания Palit, может шокировать.
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В базу данных ЕЭК был внесен 171 продукт! Конечно, как говорилось и ранее, совершенно необязательно, что компания представит такое количество моделей видеокарт, но в списке, представленном Palit, есть интересная особенность.
Во-первых, в листинге моделей присутствуют видеокарты RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Во-вторых, если обратить внимание на кодовые имена, то можно заметить, что все они делятся на 4 подгруппы: базовая версия и версии с суффиксом T, S, H. Можно предположить, что эти имена зарезервированы для будущих моделей Ti, Super и еще одной неизвестной линейки.
Еще больше вариантов зарегистрировано для моделей RTX 3070 и RTX 3060. Эти видеокарты делятся на 12 подкатегорий. Может быть, кроме улучшенных вариантов Ti и Super мы увидим модели не только с различным объемом памяти, но и с различным типом памяти, например, с более простой и дешевой GDDR6.
Пользователь twitter @harukaze5719 разобрал весь зарегистрированный список и упорядочил его в таблицу, где можно проследить, сколько позиций зарегистрировано для каждой видеокарты.
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