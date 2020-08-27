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Стали известны бесплатные игры, которые будут доступны в сентябре для подписчиков сервиса Sony PlayStation Plus. Список снова стал доступен через китайский региональный сервис, сервера которого обновляются раньше европейских и американских, но на данный момент игры уже появились в каталогах других регионов.

Согласно официальным источникам, в следующем месяце для бесплатной загрузки будут доступны игры Street Fighter 5 и PlayerUnknown’s Battlegrounds. Загрузить игры можно будет с 1 сентября и играть вплоть до 5 октября.

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Street Fighter V — это трехмерный файтинг, разработанный и изданный японской компанией CAPCOM. Он построен на движке Unreal Engine 4 и является продолжением популярной боевой франшизы Street Fighter. Сюжет игры продолжает события 3 и 4 частей Street Fighter.

PlayerUnknown's Battlegrounds — знаменитая королевская битва, собирающая ежедневно сотни тысяч игроков со всего мира. Текущий ежедневный онлайн превышает 200000 игроков, а на пике своей популярности игра собирала свыше 3000000 игроков, яростно сражающихся на больших картах. Если вы еще не знакомы с PUBG, то вы можете опробовать игру в течение бесплатного периода в следующем месяце. Для игры выпущено множество обновлений с новыми режимами, оружием, транспортом и другими нововведениями.