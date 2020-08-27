Стали известны бесплатные игры PlayStation Plus сентября
реклама
Стали известны бесплатные игры, которые будут доступны в сентябре для подписчиков сервиса Sony PlayStation Plus. Список снова стал доступен через китайский региональный сервис, сервера которого обновляются раньше европейских и американских, но на данный момент игры уже появились в каталогах других регионов.
Согласно официальным источникам, в следующем месяце для бесплатной загрузки будут доступны игры Street Fighter 5 и PlayerUnknown’s Battlegrounds. Загрузить игры можно будет с 1 сентября и играть вплоть до 5 октября.
Street Fighter V — это трехмерный файтинг, разработанный и изданный японской компанией CAPCOM. Он построен на движке Unreal Engine 4 и является продолжением популярной боевой франшизы Street Fighter. Сюжет игры продолжает события 3 и 4 частей Street Fighter.
PlayerUnknown's Battlegrounds — знаменитая королевская битва, собирающая ежедневно сотни тысяч игроков со всего мира. Текущий ежедневный онлайн превышает 200000 игроков, а на пике своей популярности игра собирала свыше 3000000 игроков, яростно сражающихся на больших картах. Если вы еще не знакомы с PUBG, то вы можете опробовать игру в течение бесплатного периода в следующем месяце. Для игры выпущено множество обновлений с новыми режимами, оружием, транспортом и другими нововведениями.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила