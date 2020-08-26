Золото, серебро и мех леопарда — Microsoft представила три новые консоли Xbox с уникальным дизайном
Компания Microsoft решила отметить долгожданный выход в прокат фильма «Чудо-женщина: 1984». Это продолжение первой части фильма, представленной в 2017 году Warner Bros. Главную роль амазонки Дианы снова сыграет прекрасная актриса Галь Гадот. Microsoft вдохновилась легендарными доспехами и нарядами амазонок, представив три новые консоли Xbox, выполненные в уникальном дизайне.
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Самой дорогой и красивой моделью в линейке является консоль Xbox One X с золотой броней Wonder Woman Golden Armor. Для создания консоли использовалось настоящее 24-каратное золото. Дизайн этой модели — результат долгого и кропотливого ручного труда. На консоли изображен сложный герб с золотым орлом и объемным логотипом WW84 над ним. Этот вариант консоли из чистого золота будет продан с аукциона, а вся полученная выручка пойдет на благотворительность.
Следующая модель выполнена в более простом дизайне. Она украшена большим цветным логотипом WW (Wonder Woman) в стиле оригинального логотипа из сериала 80-х годов. Также на консоли располагается плетеное лассо истины — главное оружие Чудо Женщины, выкованное самим Гефестом.
Еще одна модель, Barbara Minerva Xbox One X, предложит смелый дизайн, вдохновленный одеянием Гепарды — главного врага Чудо Женщины. Этот дизайн сочетает элементы из меха леопарда, серебряные шипы и принт змеиной кожи. Также консоль украшена золотым логотипом Wonder Woman.
Две последние модели будут разыграны Microsoft в конкурсе, который пройдет с 25 августа по 17 сентября. Для участия необходимо добавить твит Xbox о конкурсе в понравившиеся или ретвитнуть запись.
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Но самое интересное то, что все эти консоли муляжи. Они не предназначены для игр и являются украшением гик-интерьера поклонника Xbox и фильмов о Чудо Женщине. Но победители конкурса получат и рабочую консоль Xbox One X, выполненную в стандартном дизайне.
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