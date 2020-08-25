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Многие помнят китайского энтузиаста, известного под псевдонимом ITCooker, который активно снабжал сообщество информацией о процессорах AMD Renoir задолго до их официального появления. С тех пор прошло достаточно времени, но ITCooker продолжал неустанно работать, а его склад комплектующих становился все больше и больше. За последнее время в руках оверклокера появилось достаточное количество различных материнских плат и процессоров, среди которых оказался и 10-ядерный флагман текущей линейки Intel Comet Lake-S — процессор Core i9-10900K.

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На днях энтузиаст смог разогнать Core i9-10900K до 6 ГГц по всем ядрам. Для этого ITCooker не понадобилось охлаждение криогенными жидкостями или система фазового перехода. Пластиковое ведро, две глыбы льда и двухсекционная система необслуживаемого жидкостного охлаждения — простой рецепт хардкорного китайского оверклокера, который днем успевает подрабатывать поваром. Покорить частоту 6 ГГц позволила материнская плата ASRock Z490 PG Velocita.

К сожалению, частоты 6 ГГц удалось достичь только с отключенной технологией Hyper Threading (HT). Но даже несмотря на это, результат разгона получился достойным. В статистике hwbot процессор Core i9-10900K достигает таких частот при использовании для охлаждения систем фазового перехода, а ITCooker удалось ограничиться глыбой льда.

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Рекорд разгона Core i9-10900K уже долгое время принадлежит шведскому оверклокеру Elmor, которому удалось достичь частоты 7,7 ГГц, сохранив работоспособность всех ядер и технологии HT.