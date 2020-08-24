Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Корпус SUGO 14 от Silverstone предназначен для компактных систем на базе материнских плат форм-фактора Mini-DTX и Mini-ITX. Объем SUGO 14 не превышает 20 литров, но при этом конструкция продумана так, чтобы удовлетворить потребности любого пользователя и вместить компоненты, которые не всегда умещаются в стандартные Mid-Tower модели.

реклама

В корпусе продумано множество мелочей, в том числе, съемные панели, адаптированные для установки широкого ряда комплектующих. Это позволило добиться высокого уровня адаптации для различных конфигураций.

Не менее 6 различных вариантов конфигураций может быть реализовано в SUGO 14. Среди них особенно впечатляет возможность установки двух необслуживаемых систем жидкостного охлаждения (СЖО). На боковой панели корпуса можно разместить 240-мм радиатор СЖО и одновременно с этим 120-мм радиатор на задней панели корпуса. Таким образом, в SUGO 14 можно установить СЖО как для видеокарты, так и для процессора. Если пользователь захочет ограничиться воздушным охлаждением, то для установки соответствующего кулера доступно 182 мм. Также удивляет возможность установки полноразмерной видеокарты длиной до 330 мм. И все это при внутреннем расположении блока питания формата ATX.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Новейшая RTX 4000 - 75тр Цены RTX 2070 идут вниз <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Официальная стоимость SUGO 14 не объявлена, но по заверениям представителей Silverstone она будет немного превышать $100.