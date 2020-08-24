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Silverstone позволяет вместить в Mini-ITX корпус две системы жидкостного охлаждения

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Источник изображения: Silverstonetek.com

Корпус SUGO 14 от Silverstone предназначен для компактных систем на базе материнских плат форм-фактора Mini-DTX и Mini-ITX. Объем SUGO 14 не превышает 20 литров, но при этом конструкция продумана так, чтобы удовлетворить потребности любого пользователя и вместить компоненты, которые не всегда умещаются в стандартные Mid-Tower модели.

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В корпусе продумано множество мелочей, в том числе, съемные панели, адаптированные для установки широкого ряда комплектующих. Это позволило добиться высокого уровня адаптации для различных конфигураций.

Источник изображений: Silverstonetek.com

Не менее 6 различных вариантов конфигураций может быть реализовано в SUGO 14. Среди них особенно впечатляет возможность установки двух необслуживаемых систем жидкостного охлаждения (СЖО). На боковой панели корпуса можно разместить 240-мм радиатор СЖО и одновременно с этим 120-мм радиатор на задней панели корпуса. Таким образом, в SUGO 14 можно установить СЖО как для видеокарты, так и для процессора. Если пользователь захочет ограничиться воздушным охлаждением, то для установки соответствующего кулера доступно 182 мм. Также удивляет возможность установки полноразмерной видеокарты длиной до 330 мм. И все это при внутреннем расположении блока питания формата ATX.

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Официальная стоимость SUGO 14 не объявлена, но по заверениям представителей Silverstone она будет немного превышать $100.

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Jaster
14:14
Великоват корпус для MiniITX, а так же сомнительное решение насчет БП и отказа от переднего кулера. С передним кулером мой SG-05 продувается прекрасно.
Silverstone позволяет вместить в Mini-ITX корпус две системы жидкостного охлаждения
Стефанов Виктор
14:12
проприетарщина оригинальный разъем чтобы быть оригинальным
Всё познаётся в сравнении: новый 12-контакный разъём для NVIDIA Ampere на фото соседствует со старыми
mo3ulla
14:01
вообще 400 ватт 220 вольт и 400 ватт на 12 вольтах это 2 большие разницы . пробой и разогрев обеспечивает именно сила тока измеряемая в амперах . 400 ватт на 220 вольт это - 1.81 ампера 400 ватт н...
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Как бы вы не правы, самый производительный процессор данной микроархитектуры это FX-9590....
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Ну вообще, если разобрать электроплиту, мощностью 8 киловатт, то там давольно худенькие провода, напряжение 220 вольт конечно, но токи всё равно приличные.
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