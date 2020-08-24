Silverstone позволяет вместить в Mini-ITX корпус две системы жидкостного охлаждения
Корпус SUGO 14 от Silverstone предназначен для компактных систем на базе материнских плат форм-фактора Mini-DTX и Mini-ITX. Объем SUGO 14 не превышает 20 литров, но при этом конструкция продумана так, чтобы удовлетворить потребности любого пользователя и вместить компоненты, которые не всегда умещаются в стандартные Mid-Tower модели.
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В корпусе продумано множество мелочей, в том числе, съемные панели, адаптированные для установки широкого ряда комплектующих. Это позволило добиться высокого уровня адаптации для различных конфигураций.
Не менее 6 различных вариантов конфигураций может быть реализовано в SUGO 14. Среди них особенно впечатляет возможность установки двух необслуживаемых систем жидкостного охлаждения (СЖО). На боковой панели корпуса можно разместить 240-мм радиатор СЖО и одновременно с этим 120-мм радиатор на задней панели корпуса. Таким образом, в SUGO 14 можно установить СЖО как для видеокарты, так и для процессора. Если пользователь захочет ограничиться воздушным охлаждением, то для установки соответствующего кулера доступно 182 мм. Также удивляет возможность установки полноразмерной видеокарты длиной до 330 мм. И все это при внутреннем расположении блока питания формата ATX.
Официальная стоимость SUGO 14 не объявлена, но по заверениям представителей Silverstone она будет немного превышать $100.
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