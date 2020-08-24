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Уже известный многим Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), являющийся автором компьютерного портала Igor’sLAB, поделился очередными инсайдерскими подробностями о будущих процессорах компании AMD. По своим проверенным информационным каналам Валлоссек регулярно получает эксклюзивную техническую информацию о различных продуктах. На этот раз информация связана с новым ответвлением производительных гибридных процессоров AMD для компактных устройств.

Игорь Валлоссек опубликовал новые данные об инженерном образце процессора под кодовым именем Lucienne — это новый APU от AMD. Техническая информация, переданная Валлоссеку, говорит о наличии в новом APU 8 ядер и 16 потоков. Базовая частота процессора составляет 2,1 ГГц, а максимальная частота — 3,9 ГГц. Но это очень ранний образец степпинга A1, а значит в будущем можно рассчитывать на значительное увеличение частот. Кодовое название LCN (FP6) сообщает нам, что это процессор предназначен для ноутбуков, а LCN, вероятно, расшифровывается как Lucienne. Кэш процессора разделен на несколько блоков — это позволяет предположить, что процессоры Lucienne все еще основаны на микроархитектуре Zen2.

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Далее Валлоссек объясняет, почему имя Lucienne должно стать названием следующей линейки процессоров AMD. Как известно, AMD выбирает кодовые имена в честь знаменитых представителей искусства. Валлоссек абсолютно уверен, что линейка процессоров Lucienne названа в честь Люсьен Биссон — французской художницы, внебрачной дочери Пьера-Огюста Ренуара и Фредерик Валле-Биссон.

С большой вероятностью процессоры Lucienne являются ответвлением Renoir, которое AMD будет производить исключительно для определенной сторонней компании. По слухам, этой компанией может стать Google, которая будет использовать новые процессоры AMD в своих Chromebook устройствах. Если это действительно так, то новые мобильные процессоры Intel, вероятно, не станут выбором Google. Компания Intel потеряет еще одного заказчика, а новые хромбуки выйдут на новый уровень производительности.