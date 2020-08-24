AMD готовит новые высокопроизводительные APU — внебрачная дочь Renoir может вытеснить Intel из новых хромбуков
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Уже известный многим Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), являющийся автором компьютерного портала Igor’sLAB, поделился очередными инсайдерскими подробностями о будущих процессорах компании AMD. По своим проверенным информационным каналам Валлоссек регулярно получает эксклюзивную техническую информацию о различных продуктах. На этот раз информация связана с новым ответвлением производительных гибридных процессоров AMD для компактных устройств.
Игорь Валлоссек опубликовал новые данные об инженерном образце процессора под кодовым именем Lucienne — это новый APU от AMD. Техническая информация, переданная Валлоссеку, говорит о наличии в новом APU 8 ядер и 16 потоков. Базовая частота процессора составляет 2,1 ГГц, а максимальная частота — 3,9 ГГц. Но это очень ранний образец степпинга A1, а значит в будущем можно рассчитывать на значительное увеличение частот. Кодовое название LCN (FP6) сообщает нам, что это процессор предназначен для ноутбуков, а LCN, вероятно, расшифровывается как Lucienne. Кэш процессора разделен на несколько блоков — это позволяет предположить, что процессоры Lucienne все еще основаны на микроархитектуре Zen2.
Далее Валлоссек объясняет, почему имя Lucienne должно стать названием следующей линейки процессоров AMD. Как известно, AMD выбирает кодовые имена в честь знаменитых представителей искусства. Валлоссек абсолютно уверен, что линейка процессоров Lucienne названа в честь Люсьен Биссон — французской художницы, внебрачной дочери Пьера-Огюста Ренуара и Фредерик Валле-Биссон.
С большой вероятностью процессоры Lucienne являются ответвлением Renoir, которое AMD будет производить исключительно для определенной сторонней компании. По слухам, этой компанией может стать Google, которая будет использовать новые процессоры AMD в своих Chromebook устройствах. Если это действительно так, то новые мобильные процессоры Intel, вероятно, не станут выбором Google. Компания Intel потеряет еще одного заказчика, а новые хромбуки выйдут на новый уровень производительности.
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