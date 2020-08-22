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Бюджетные версии материнских плат от множества производителей на базе набора системной логики AMD A520 начали поступать в продажу несколько дней назад. Предварительные данные о стоимости новинок указывают на то, что платы не должны быть существенно дороже своих предшественников на базе чипсета A320, но, конечно, на старте продаж стоит ожидать несколько завышенных цен.

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Бюджетный чипсет A320 не позволял разгонять процессоры AMD, но давал возможность разгонять оперативную память, что уже было подарком для владельцев бюджетных систем. В новом чипсете A520 ситуация не должна была измениться. Но, как оказалось, положительные сдвиги есть. Энтузиаст, известный под псевдонимом Buildzoid, сообщил на своем YouTube канале Actually Hardcore Overclocking, что его материнская плата GIGABYTE A520M H позволяет разгонять Ryzen 5 3600 по шине BCLK. Разгон множителем остался недоступен, как и на A320 моделях, но шина BCLK разблокирована, что позволило поднять ее частоту на 8 МГц. В конечном итоге максимальная тактовая частота процессора Ryzen 5 3600 составила 4375 МГц, что на 175 МГц выше заводской турбо-частоты. Также в настройках UEFI замечена возможность регулирования калибровки просадок напряжения Load Line Calibration (LLC).

Пользователь использовал версию UEFI F1-1.0.0.1, которая была предустановлена на материнской плате. Потолок частоты не был найден, но с BCLK 108 МГц система была стабильна. На данный момент неизвестно, существует ли возможность разгона BCLK на платах других вендоров и сохранится ли эта возможность в будущем с новыми версиями программного обеспечения.

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