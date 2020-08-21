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Компания Razer известна на весь мир высококачественной игровой периферией, использующей передовые технологии. Но пришло время расширить свой сегмент рынка — Razer начинает производство и продажу периферийных устройств, предназначенных для рабочего пространства. На данный момент стартовый набор устройств в линейке Razer Productivity Suite включает мышь Razer Pro Click, клавиатуру Razer Pro Type и коврик для мыши Razer Pro Glide.

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Устройства были созданы в сотрудничестве с американской компанией Humanscale. Цель сотрудничества — объединение многолетнего опыта Razer в создании высокопроизводительных игровых периферийных устройств и опыта Humanscale в создании эргономичных продуктов, которые сохраняют здоровье работников, повышают комфорт и продуктивность.

Наиболее интересным продуктом является мышь Razer Pro Click, которая разработана для минимизации пагубного воздействия на кисть при длительной работе. Эргономика мыши, позволяющая расположить запястье пользователя под нейтральным углом 30 градусов и сохранить оптимальную пронацию запястья, снижает вероятность развития тендинита (воспаление тканей сухожилий) и туннельного синдрома. Производитель отмечает, что поверхность мыши включает в себя расширенные опоры для ладони, большого пальца и мизинца, которые полностью поддерживают всю руку, сводя к минимуму контактное напряжение со столом. В дополнение к Razer Pro Click создан коврик Pro Glide, плетение которого обеспечивает точное позиционирование сенсора мыши и оптимальное скольжение.

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Клавиатура Pro Type имеет мягкое софт-тач покрытие, призванное обеспечить комфорт при печати в течение всего дня. В клавиатуре используются фирменные оранжевые механические переключатели Razer, обеспечивающие тихое, но тактильно-четкое нажатие клавиш для быстрого и точного набора текста.

Устройства поддерживают проводную и беспроводную связь, а также множество настроек, что присуще всей продукции Razer. Устройства будут доступны в магазинах партнеров по всему миру с 27 августа.

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