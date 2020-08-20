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Польская студия CD Projekt RED запускает интересный и достаточно необычный творческий конкурс с ценными призами от известной компании SteelSeries. На кону три пары беспроводных игровых гарнитур Arctis 1 Wireless, которые отличаются качественными динамиками и микрофоном с отличным шумоподавлением, а также прочной конструкцией. Гарнитура совместима с игровыми консолями, персональным компьютером и мобильными Android-устройствами. Один из счастливых победителей получит специальную версию Arctis 1 Wireless Cyberpunk Edition с дизайном в стиле киберпанк — гарнитура получила уникальный рисунок на чашках, сетке абмушюр, а на оголовье красуется надпись Cyberpunk.

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Условия конкурса достаточно просты — нужно придумать оригинальную киберпанк-частушку из двух куплетов по четыре строчки. Содержание может быть любым: участники могут описать известные приключения героев из мира игры Cyberpunk 2077, отметить какие-либо забавные детали, сюжетные повороты и т.д. Частушки будут оцениваться по креативности, стилю, оригинальности и качеству.

В конкурсе могут участвовать лица, достигшие возраста 18 лет. Заявки принимаются до 26 августа, а итоги конкурса будут подведены 31 августа. Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться на странице CD Projekt RED в одной из социальных сетей, например в twitter @CDPR_RU. Обязательно изучите официальный документ с правилами участия, условия описаны на 5 страницах.