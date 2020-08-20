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Уже неоднократно упоминалось, что видеокарты NVIDIA следующего поколения, базирующиеся на архитектуре Ampere, будут использовать несколько вариантов печатных плат — для видеокарт от NVIDIA предназначен дизайн под кодовым именем PG133, а для видеокарт сторонних производителей дизайн PG132. Эти платы будут использоваться для производства видеокарт, основанных на одном и том же графическом процессоре — GA102. Этот процессор может стать сердцем для трех флагманов линейки Ampere:

GeForce RTX TITAN

GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3080

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Все эти карты используют одинаковую конструкцию печатной платы с небольшими изменениями в силовых элементах или компоновке памяти. По последним слухам, NVIDIA не собирается выпускать RTX 3080 Ti в стартовом составе, вероятно, улучшенные Ti версии появятся позже, если AMD со своим BigNavi начнет наступать на пятки NVIDIA или когда на производстве появятся значительные запасы отбракованных чипов.

Сегодня существование платы PG133 подтвердилось. Печатная плата под кодовым именем PG133A была замечена в базе данных на сайте корейского национального агентства радиоисследований. Плата успешно прошла сертификацию, что, обычно, является последним шагом перед выходом продукта на рынок.

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По предположениям, PG133 является платой, которую мы видели на странных фотографиях видеокарты RTX 3080. Видеокарта выполнена в необычном дизайне, а печатная плата обладает неправильной формой с большим треугольным вырезом и плотным расположением компонентов.