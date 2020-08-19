Lian Li избавила вентиляторы от лишних проводов
Тайваньский производитель Lian Li разработал новую конструкцию подключения для своих вентиляторов. Уже много лет возможности подключения вентиляторов остаются неизменными, каждый вентилятор обладает независимым кабелем, подключающимся к источнику питания напрямую или через различные хабы. В современных системах используется большое количество вентиляторов, которые, как правило, располагаются группами по несколько штук — два, три или больше вентиляторов на передней панели, верхней и нижней панели корпуса, радиаторе системы жидкостного охлаждения — стандартная схема для множества корпусов. В этом случае кабели питания объединяются в «косы», усложняя кабель-менеджмент и занимая лишнее место.
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Lian Li решили эту проблему. Новые вентиляторы компании UNI FAN SL120 легко и надежно объединяются в блоки, соединяясь друг с другом через специальные разъемы и системы шип-паз. В один блок или кластер можно объединить до 4-х вентиляторов. Весь блок подключается с помощью одного кабеля, позволяя управлять скоростью вращения и подсветкой через фирменное программное обеспечение L-Connect.
Кроме этого, UNI FAN SL120 обладает отличными техническими характеристиками и полностью соответствует современным трендам. Сбалансированная производительность с высоким статическим давлением при хорошем воздушном потоке и умеренном уровне шума, отличный дизайн с двухсторонней RGB-подсветкой от 32 светодиодов и алюминиевой рамкой, качественная конструкция с прорезиненными вставками, надежный гидродинамический подшипник.
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