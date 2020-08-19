Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Тайваньский производитель Lian Li разработал новую конструкцию подключения для своих вентиляторов. Уже много лет возможности подключения вентиляторов остаются неизменными, каждый вентилятор обладает независимым кабелем, подключающимся к источнику питания напрямую или через различные хабы. В современных системах используется большое количество вентиляторов, которые, как правило, располагаются группами по несколько штук — два, три или больше вентиляторов на передней панели, верхней и нижней панели корпуса, радиаторе системы жидкостного охлаждения — стандартная схема для множества корпусов. В этом случае кабели питания объединяются в «косы», усложняя кабель-менеджмент и занимая лишнее место.

реклама

Lian Li решили эту проблему. Новые вентиляторы компании UNI FAN SL120 легко и надежно объединяются в блоки, соединяясь друг с другом через специальные разъемы и системы шип-паз. В один блок или кластер можно объединить до 4-х вентиляторов. Весь блок подключается с помощью одного кабеля, позволяя управлять скоростью вращения и подсветкой через фирменное программное обеспечение L-Connect.





анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Кроме этого, UNI FAN SL120 обладает отличными техническими характеристиками и полностью соответствует современным трендам. Сбалансированная производительность с высоким статическим давлением при хорошем воздушном потоке и умеренном уровне шума, отличный дизайн с двухсторонней RGB-подсветкой от 32 светодиодов и алюминиевой рамкой, качественная конструкция с прорезиненными вставками, надежный гидродинамический подшипник.