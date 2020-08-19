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Американская компания Tesla занимается активным продвижением автономных электромобилей с продвинутой системой автопилота. Система автоматического вождения Tesla базируется на передовых программных и аппаратных разработках компании, в которых применяется искусственный интеллект (ИИ) и новейшие процессоры, обладающие высокой вычислительной мощностью.

Плодотворная работа инженеров Tesla в сотрудничестве с американской производственной компанией Broadcom позволила разработать чип на базе технологии упаковки System-on-Wafer (SoW), которая объединяет чип с модулем рассеивания тепла в одном корпусе, без необходимости использования подложки и печатной платы. Как сообщает ряд китайских СМИ, чип будет производиться по 7-нм техпроцессу на мощностях тайваньской компании TSMC. Это еще один крупный заказчик, который присоединяется к TSMC, прекратив свои отношения с южнокорейским гигантом Samsung, занимающимся производством текущих 14-нм вычислительных устройств Tesla.

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Кристаллы для новых чипов будут изготавливаться на 12-дюймовых кремниевых пластинах. Кристалл получился достаточно крупным — одна пластина сможет уместить только 25 кристаллов. Востребованность 12-дюймовых пластин возрастает, что вынуждает TSMC расширять производственные мощности своих 12-дюймовых фабрик. По мнению специалистов отрасли, количество 12-дюймовых фабрик TSMC в скором времени превысит количество 8-дюймовых. На данный момент в составе TSMC находится шесть 12-дюймовых и столько же 8-дюймовых фабрик, а также одна 6-дюймовая фабрика.

Вычислительная мощность одного чипа современной вычислительной платформы Tesla Hardware 3.0 (HW 3.0) может достигать 72TOPS (триллионов операций в секунду). Беспилотный автомобиль Tesla оснащен двумя такими чипами, соответственно полная вычислительная мощность системы может достигать 144 TOPS. Эта платформа демонстрирует высочайший уровень производительности в отрасли. Сложно представить, насколько увеличится производительность в новой платформе HW 4.0. Без сомнения, лидерство Tesla в области автономного вождения еще больше усилится уже в ближайшем будущем.