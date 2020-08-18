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AMD улучшила производительность Total War Saga: Troy с помощью новейших графических драйверов Radeon Adrenalin

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Последнее обновление драйверов AMD для видеокарт Radeon добавило официальную поддержку горячих игровых новинок этого месяца, улучшив производительность современных графических решений компании.

Новые драйвера увеличат производительность в стратегии Total War Saga Troy от Creative Assembly, релиз которой состоялся 13 августа на платформе Epic Games. Владельцы Radeon RX 5700 XT могут рассчитывать на неплохой прирост производительности до 12% в тяжелых режимах.

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Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2 также оптимизирован для Microsoft Flight Simulator — великолепного авиасимулятора от команды разработчиков Asobo Studio, и для ролевого боевика Mortal Shell от Cold Symmetry, разработанного в лучших традициях знаменитой серии игр Demon’s и Dark Souls. Релиз этих проектов состоялся сегодня!

Компания не забыла и о ближайших проектах — в драйверах заявлена поддержка открытой бета-версии Marvel Avengers, запланированной на эти выходные.

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Драйвер также включает исправления ошибок. В частности, решены проблемы со стабильностью Radeon Overlay в игре Hyper Scape и зависанием при выходе из спящего режима на системах с мобильными гибридными процессорами Ryzen 3000.

Новейший драйвер можно скачать на официальной странице поддержки AMD.

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amd radeon radeon rx 5700 xt radeon rx 5700 radeon 5700 xt radeon adrenalin 2020 edition
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