Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Следующая цифровая конференция GPU Tech Conference 2020 (GTC) состоится 5 октября. На ней с основным докладом выступит генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (англ. Jen-Hsun Huang). Это не первый доклад GTC, который Хуанг проводит в этом году. Еще в мае Хуанг представил первый продукт на базе архитектуры Ampere под названием A100 — ускоритель вычислений с графическим процессором GA100 и 40 ГБ памяти HBM2.

Дженсен Хуанг также проведет специальное мероприятие GeForce 1 сентября, но, в отличие от GTC, мероприятие GeForce будет ориентировано на геймеров и потребителей.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Конференция GTC уже несколько лет проводится несколько раз в год. В глобальной серии мероприятий Хуанг сообщает о последних новостях технологического прогресса NVIDIA.

Сегодня компания объявила, что ряд мероприятий конференции будет транслироваться для Северной Америки, Европы, Израиля, Индии, Тайваня, Японии и Кореи. В трансляциях будут показаны живые демонстрации и специализированный контент, в них примут участие громкие, интересные стартапы и различные спонсоры мероприятия.