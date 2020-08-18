Следующая конференция NVIDIA GPU Tech Conference 2020 пройдет в октябре
реклама
Следующая цифровая конференция GPU Tech Conference 2020 (GTC) состоится 5 октября. На ней с основным докладом выступит генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (англ. Jen-Hsun Huang). Это не первый доклад GTC, который Хуанг проводит в этом году. Еще в мае Хуанг представил первый продукт на базе архитектуры Ampere под названием A100 — ускоритель вычислений с графическим процессором GA100 и 40 ГБ памяти HBM2.
Дженсен Хуанг также проведет специальное мероприятие GeForce 1 сентября, но, в отличие от GTC, мероприятие GeForce будет ориентировано на геймеров и потребителей.
Конференция GTC уже несколько лет проводится несколько раз в год. В глобальной серии мероприятий Хуанг сообщает о последних новостях технологического прогресса NVIDIA.
Сегодня компания объявила, что ряд мероприятий конференции будет транслироваться для Северной Америки, Европы, Израиля, Индии, Тайваня, Японии и Кореи. В трансляциях будут показаны живые демонстрации и специализированный контент, в них примут участие громкие, интересные стартапы и различные спонсоры мероприятия.
реклама
В октябре этого года GTC будет работать непрерывно в течение пяти дней в семи часовых поясах, демонстрируя последние достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), обработки данных, высокопроизводительных вычислений, графики, сетей и многого другого.— NVIDIA GTC 2020 October
Вы можете взаимодействовать с исследователями, инженерами, разработчиками и технологами из различных отраслей, чтобы обмениваться инновационными подходами к тому, как ИИ изменит наше будущее.
Посещайте мероприятия в прямом эфире в удобном для вас часовом поясе или оставьте запрос на просмотр обширного каталога контента, демонстрирующего новаторские способы использования современных технологий GPU. Вы не захотите пропустить это невероятное международное событие.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила