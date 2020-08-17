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Компания Google планирует внедрить в свой интернет браузер Chrome дополнительные функции для значительного снижения энергопотребления и экономии заряда батареи на мобильных устройствах. Разработчики добавят в Google Chrome поддержку специальных мета-тегов и медиа-запросов, которые позволят создателям веб-сайтов сообщать браузеру о дополнительных возможностях оптимизации обработки контента, способствующих снижению нагрузки на систему и расходу заряда батареи.

Крис Харрельсон (англ. Chris Harrelson), инженер-программист в команде Chrome, на своей странице GitHub сообщил, что экономия заряда батареи за счет снижения нагрузки на центральный процессор (ЦП) важна для вычислительных устройств, которые не подключены к источнику электроэнергии, или для лучшего распределения ресурсов центрального и графического процессоров (ГП) между запущенными процессами.

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Веб-сайты, которые создают высокую нагрузку на ЦП, ГП и батарею, могут запросить оптимизацию у браузера пользователя без его участия. Большинство современных операционных систем также имеют функции экономии заряда батареи, которые срабатывают либо при низком уровне заряда, либо при желании пользователя сэкономить заряд батареи. В идеале веб-сайты должны согласовываться с этими настройками. Сайты могут посоветовать браузеру пользователя, какие стратегии взаимодействия лучше всего подходят для экономии заряда батареи.

Таким образом, Google Chrome хочет оптимизировать потребление ресурсов ЦП, ГП и максимально сэкономить заряд батареи, особенно на ресурсоемких веб-сайтах, таких, как веб-сайты потокового видео и видеоконференцсвязи. Планируется, что Google Chrome получит эту функцию в версии 86 или 87. На начальном этапе разработчики смогут управлять фреймрейтом видео, скоростью выполнения скриптов.