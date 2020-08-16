Phison представит к 2022 году новые 7-нм SSD контроллеры с поддержкой PCIe 5.0
реклама
В прошлом году компания Phison первой представила доступный для массового производства SSD контроллер с поддержкой новейшей шины PCIe-4.0. Не многие пользователи успели оценить преимущества накопителей — модели не отличаются низкой стоимостью, а ощутимых преимуществ, по сравнению с PCIe-3.0, не дают. Однако компания Phison сообщает, что на 2022 год уже запланировано производство PCIe-5.0 контроллеров, при этом компания пройдет путь усовершенствования технологического процесса с 28-нм до 7-нм.
По сообщениям китайских СМИ, в ежеквартальном финансовом отчете за второй квартал 2020 года Phison сообщила об успехах компании — было реализовано около 1,5 миллионов контроллеров Phison PCIe-4.0 на базе 28-нм техпроцесса, а также завершена подготовка 12-нм производственных линий. Массовое производство 12-нм контроллеров начнется в марте 2021 года.
Компания активно ведет разработку контроллера следующего поколения с поддержкой PCIe-5.0. Новый контроллер будет обладать гораздо большей производительностью и энергоэффективностью, для его производства будет использоваться 7-нм технологический процесс. К 2022 году AMD и Intel, в соответствии со своими дорожными картами, должны представить процессоры Zen4 и Sapphire Rapids вместе с материнскими платами, обеспечивающими поддержку PCIe-5.0 и DDR5.
По сравнению с PCIe-4.0, скорость PCIe-5.0 снова удвоится и составит 32 ГТ/с, пропускная способность 16 линий возрастет до 64 ГБ/с, двунаправленная пропускная способность — до 128 ГБ/с соответственно. Для SSD накопителей, обычно использующих 4 линии PCIe, пропускная способность составит 16 ГБ/с, что в 4 раза выше текущих дисков с PCIe-3.0 и в два раза выше дисков с PCIe-4.0. Возможно, к моменту появления PCIe-5.0 накопителей их скорость действительно будет востребована, по крайней мере играми, которые должны стать гораздо более чувствительными к скорости накопителя.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила