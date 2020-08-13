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Известный хит и эксклюзив PlayStation 4 — игра Horizon Zero Dawn появилась на персональных компьютерах (ПК) только спустя 3 года после первоначального релиза на консоли Sony. Проект от Guerrilla Games заслуженно удостоился множества наград и хвалебных отзывов, но произошло то, чего опасались многие геймеры — порт Horizon Zero Dawn на ПК оказался ужасен и речь идет не только о низкой производительности, но и о множестве багов. Игроки сталкиваются с ошибками, вылетами, графическими артефактами и другими проблемами.

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На данный момент неизвестно, когда разработчики завершат работу над патчем, исправляющим все эти ошибки и недоработки. Команда Guerrilla Games накануне сообщила на своей странице в twitter, что ей известны все проблемы с Horizon Zero Dawn и в настоящее время ведется усердная работа над исправлением ошибок.

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Патч должен появиться уже скоро, точной даты студия не называет. Но, по крайней мере, игроки могут надеяться, что разработчики не проигнорируют огромное количество жалоб и смогут решить множественные проблемы Horizon Zero Dawn, выпустив комплексный патч.