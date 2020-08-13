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Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча

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Известный хит и эксклюзив PlayStation 4 — игра Horizon Zero Dawn появилась на персональных компьютерах (ПК) только спустя 3 года после первоначального релиза на консоли Sony. Проект от Guerrilla Games заслуженно удостоился множества наград и хвалебных отзывов, но произошло то, чего опасались многие геймеры — порт Horizon Zero Dawn на ПК оказался ужасен и речь идет не только о низкой производительности, но и о множестве багов. Игроки сталкиваются с ошибками, вылетами, графическими артефактами и другими проблемами.

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На данный момент неизвестно, когда разработчики завершат работу над патчем, исправляющим все эти ошибки и недоработки. Команда Guerrilla Games накануне сообщила на своей странице в twitter, что ей известны все проблемы с Horizon Zero Dawn и в настоящее время ведется усердная работа над исправлением ошибок.

 

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«Мы все еще усердно работаем над решением проблем с Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК, которые затронули некоторых из вас с момента запуска. Мы сообщим вам, как только сможем поделиться дополнительной информацией — еще раз спасибо за ваше терпение и понимание!»

Guerrilla Games, @Guerrilla, twitter

Патч должен появиться уже скоро, точной даты студия не называет. Но, по крайней мере, игроки могут надеяться, что разработчики не проигнорируют огромное количество жалоб и смогут решить множественные проблемы Horizon Zero Dawn, выпустив комплексный патч.

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Пека Боярин
17:52
мы не гордые, мы подождем (еще DS не прошел)
Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча
3JIbIDEHb
17:51
Предлагаю разбавить ветку статей и новостей, ну например симпатичными, полураздетыми косплеерщицами!
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Ahmed
17:47
Как дела у секты свидетелей оптимизации под AMD? Все должно летать, особенно на FX, ведь уже сколько лет PS4 оптимизируют под AMD.
Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча
oldschoolgamer
17:45
Ну что бы следы на снегу появились добро пожаловать на PS4 и PS5
Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча
Strain
17:43
следов на снегу нет,а так....агонь
Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча
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