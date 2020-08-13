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В очередной информации от китайских инсайдеров утверждается, что флагманские видеокарты NVIDIA Ampere могут получить достаточно сложную и продвинутую подсистему питания. С каждым поколением компания модернизирует схему питания для высокопроизводительных моделей. Это неудивительно — флагман каждой новой линейки NVIDIA предлагает революционную производительность. Мощный чип, работающий на высоких частотах, требует много энергии и ее стабильную подачу. Специалисты отмечают заметное улучшение качества инженерных решений и компонентов, особенно в двух последних поколениях видеокарт NVIDIA.

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По новой информации предполагается, что печатная плата лучших видеокарт линейки RTX 30, основанных на чипе GA102, будет вмещать до 20 дросселей. Неизвестно, какие модели получат столь мощную подсистему питания. Для видеокарт RTX TITAN Ampere, RTX 3080 Ti (3090) и RTX 3080 используется печатная плата одинаковой конструкции, известная под кодовым именем PG133. Вероятно, RTX TITAN Ampere получит это внушительное количество фаз, а модели RTX 3080 Ti (3090) и RTX 3080 ограничатся меньшим количеством дросселей.

Опубликованные ранее снимки печатной платы показали, что компания работает над сложной конструкцией неправильной формы. Охлаждение видеокарты будет использовать два вентилятора, направленные в разные стороны. Такая конструкция печатной платы требует плотного расположения компонентов, в таких условиях разместить 20 питающих фаз на плате достаточно сложно.

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Для сравнения, в GTX 1080 Ti количество питающих графическое ядро фаз было равно 7, в RTX 2080 Ti количество фаз составило 13. Заявленный уровень энергопотребления этих видеокарт составляет 250 Вт. По неподтвержденной информации флагман Ampere может портреблять до 350 Вт.