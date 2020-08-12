Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Флагманские видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 не получат 16 ГБ видеопамяти — новая информация о конфигурации от инсайдеров

[ ] для раздела Блоги
1
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Источник изображения: AmigoDesigns YouTube

Недавние слухи о том, что линейка видеокарт NVIDIA следующего поколения будет включать модели с 20 ГБ видеопамяти, получили подтверждение от известного инсайдера. Кроме этого, раскрылась информация о характеристиках видеопамяти всей линейки видеокарт Ampere.

Источник изображения: wjm47196, форум Chiphell, (google translate)

реклама

Согласно последней информации от Wjm47196 с китайского форума Chiphell, NVIDIA с большой вероятностью оснастит флагманы линейки RTX 3000 видеопамятью объемом 24, 20 и 10 ГБ, с 384-битной и 320-битной шиной данных. Информация о видеокартах с 16 ГБ видеопамяти, основанных на чипе GA102, больше не поступает. По сообщению Wjm47196, он не может объяснить причины, по которым NVIDIA могла отказаться от 16 ГБ видеокарт GA102. Одновременно с этим видеокарты Ampere среднего сегмента должны получить 256-битную видеопамять объемом 16 и 8 ГБ. Это модели, построенные на чипе GA104, RTX 3070 и ее вариации. Больший объем памяти могут получить будущие модификации Super, либо профессиональная серия Quadro.

На данный момент основное внимание сообщества сосредоточено на 20 ГБ модели. Считается, что это может быть RTX 3090 или RTX 3080 Ti. Ранее ходили слухи, что флагман линейки получит только 16 или 11 ГБ памяти. Обновление до 20 ГБ, безусловно, станет серьезным улучшением.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia ampere rtx rtx 3080 ti rtx 3090 rtx 3000 rtx ampere
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
54
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
17
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
8
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
35
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 54
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

32 смартфона Xiaomi получили официальную новую версию MIUI 12 на Android 10
12
Xiaomi официально выпустила глобальную стабильную прошивку MIUI 12 для очень популярного смартфона 2018 года
7
NVIDIA Killer от AMD выглядит разочаровывающе на фоне GeForce RTX 3090 – 16 Гб памяти против 24 Гб GDDR6X и полная неопределённость с анонсом и ценовой политикой
37
PlayStation 5 имеет все шансы проиграть консольную войну и уступить пальму первенства конкуренту
25
Xiaomi официально выпустила глобальную стабильную прошивку MIUI 12 для Redmi Note 8 Pro
10
Стала известна дата анонса видеокарты GeForce RTX 3090 – 24 Гб быстрой памяти GDDR6X и начало продаж уже в сентябре
39
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии могут совершить новый скачок производительности за счёт появления кэша 4 уровня (L4)
22
5 смартфонов Xiaomi официально получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе и мире
+
Энтузиаст потратил полгода на создание самого ровного процессора AMD Ryzen в мире — все ради стабильных турбо-частот
17
Стали известны сроки выхода российской версии MIUI 12 на 17 смартфонов Xiaomi третьей волны – список, названия телефонов и сроки выхода
+
NVIDIA нашла способ обойти видеокарту Big Navi по производительности – может быть использовано снижение тактовой частоты памяти и её программная блокировка
21
Геймеры не торопятся покупать современные производительные процессоры – 70% компьютеров оснащены устаревшими медленными чипами – статистика Steam за июль
57
Huawei P40 Pro+ сильно подешевел – лучший в мире камерофон с подарками по самой низкой цене с выгодой до 53 000 рублей
1
Intel официально снизила цену на процессоры Core 9-го поколения до 25% – Core i5-9600K и Core i9-9900K потеряли 60 долларов
16
AMD FX-9590 на частотах около 7.2 ГГц обновил серию серебряных рекордов
8
Новый 24-ядерный процессор HUAWEI Kunpeng 920 обходит 8-ядерный флагман Core i9-9900K в многоядерных тестах
20
NVIDIA может программно ограничить GeForce RTX 3080 — новинка получит 10 Гбайт видеопамяти вместо 12
48
Стало известно, когда смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 (Pro) и Redmi Note 8 (Pro) получат глобальную MIUI 12 на Android 10
+
Графика гибридного процессора AMD Ryzen 5000 (Cezanne) оказалась производительнее своей предшественницы в бенчмарке SiSoftware
11
Процессоры Ryzen 5000-й серии – Cezanne получат устаревшую графику Vega и улучшенную архитектуру Zen 3
14

Популярные статьи

Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
96
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
210
Собираем недорогой компьютер на Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1660 для игровых хитов 2020 года
65
White trash – не беритесь за белую сборку ПК, скорее всего у вас получится нелепая дешёвка
47
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
52
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
70
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
17
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
3

Сейчас обсуждают

mimigen
17:30
Пользователь "моя мамка" мною был забанен перманентно на определенный срок. Не желая с этим мириться, и не дожидаясь допуска на сайт, он создал в одноклассниках огромное количество клонов с помощью пр...
NVIDIA нашла способ обойти видеокарту Big Navi по производительности – может быть использовано снижение тактовой частоты памяти и её программная блокировка
temrus63
17:29
вот именно
Процессорное ядро Phoenix ощутимо опережает AMD Zen 2 и Intel Sunny Cove — NUVIA отчиталась о небывалом уровне производительности своего продукта
id_1
17:28
Только процессорам семейства Alder Lake-P.
Настольные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) действительно получат ядра с архитектурой Golden Cove и Gracemont
Андрей Белый
17:25
бесполезная трата времени и денег
White trash – не беритесь за белую сборку ПК, скорее всего у вас получится нелепая дешёвка
temrus63
17:25
супер дурилово будет и в 3000 серии??? найс))) 3060 супер = 1080ти. ванга - скриньте
Топовые видеокарты NVIDIA Ampere получат 24, 20 и 10 Гбайт видеопамяти — данные инсайдера
Dryden
17:24
Так надо не АМД покупать, а процессор АМД.
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
temrus63
17:24
обгонит ли 3060 1080ти? 2070 супер шла нозрдя в ноздрю
Топовые видеокарты NVIDIA Ampere получат 24, 20 и 10 Гбайт видеопамяти — данные инсайдера
Dryden
17:23
Иоланда - женское имя
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
temrus63
17:23
для 2к вам и 1080 хватит в 60 фэ пэ сев. или 1080ти с запасом, которая быстрее вашей простой 2070 и стоит 22-25тр.
Сегодня NVIDIA вспоминала игры и железо 1999 года
owzod
17:22
а ха хах) нашли топ) или на просторах инета привили?) i7 7700K в тыкву превратился еще до выхода. в игры то играете? или кИна с картинками насмотрелись)
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем