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Недавние слухи о том, что линейка видеокарт NVIDIA следующего поколения будет включать модели с 20 ГБ видеопамяти, получили подтверждение от известного инсайдера. Кроме этого, раскрылась информация о характеристиках видеопамяти всей линейки видеокарт Ampere.

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Согласно последней информации от Wjm47196 с китайского форума Chiphell, NVIDIA с большой вероятностью оснастит флагманы линейки RTX 3000 видеопамятью объемом 24, 20 и 10 ГБ, с 384-битной и 320-битной шиной данных. Информация о видеокартах с 16 ГБ видеопамяти, основанных на чипе GA102, больше не поступает. По сообщению Wjm47196, он не может объяснить причины, по которым NVIDIA могла отказаться от 16 ГБ видеокарт GA102. Одновременно с этим видеокарты Ampere среднего сегмента должны получить 256-битную видеопамять объемом 16 и 8 ГБ. Это модели, построенные на чипе GA104, RTX 3070 и ее вариации. Больший объем памяти могут получить будущие модификации Super, либо профессиональная серия Quadro.

На данный момент основное внимание сообщества сосредоточено на 20 ГБ модели. Считается, что это может быть RTX 3090 или RTX 3080 Ti. Ранее ходили слухи, что флагман линейки получит только 16 или 11 ГБ памяти. Обновление до 20 ГБ, безусловно, станет серьезным улучшением.