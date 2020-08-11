Обновление Los Santos Summer Special для GTA Online добавило в игру морские миссии, новый конструктор гонок и транспорт
Rockstar Games выпустила для GTA Online очередное обновление Los Santos Summer Special, которое приносит в игру массу нововведений, позволяющих фанатам развлечь себя в преддверии самого большого обновления в истории Grand Theft Auto и получить максимум удовольствия от игры с друзьями в последние дни лета. В Los Santos Summer Special игроки получат доступ к новым совместным миссиям, автомобилям и гонкам.
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Если вы являетесь владельцем супер-яхты «Галактика», то вы сможете выполнить ряд новых миссий в одиночку или с друзьями. Игрокам доступны глубоководный дайвинг и множество других веселых развлечений в открытом море. В казино игроков ждут восемь новых режимов с возможностью совместной игры между 7 участниками.
Обновление добавило в игру множество транспортных средств — вас ждут 15 новых автомобилей, среди них внедорожники, спортивные автомобили и два новых болида, которые можно опробовать в семи новых гонках. Кроме этого, Rockstar Games обновили и конструктор гонок, что позволит создавать энтузиастам еще более сложные и запутанные треки.
Также обновление включает множество общих улучшений и исправлений, ряд оригинальных еженедельных событий с внутриигровыми призами и поощрениями. Размер обновления GTA Online Los Santos Summer Special составляет около 2 ГБ. Суммарный размер игры после обновления достиг 90 ГБ. Ниже представлен список новых транспортных средств от одного из фанатов игры @NuroCitrix (twitter).
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