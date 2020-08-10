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Дочерний бренд компании Xiaomi, Black Shark, занимающийся разработкой высококлассных игровых смартфонов и аксессуаров для профессиональных мобильных геймеров, представил новый уникальный продукт.

E-Sports Finger Sleeve — это тканевые наперстки для больших пальцев, которые сделают игровой процесс более комфортным и точным, что особенно важно для динамичных многопользовательских игр в жанре шутер и экшен, таких как Fortnite и Call of Duty Mobile, где важна точность стрельбы, реакция и быстрое позиционирование.

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Геймерские наперстки для большого пальца E-Sports Finger Sleeve изготовлены из ультратонкого углеродного волокна и спандекса, который не препятствует тактильной связи и позволяет повысить точность взаимодействия с сенсорным экраном. Все движения получаются плавными, а пальцы скользят по экрану с одинаковой скоростью и сопротивлением. В составе материала также присутствует натуральный хлопок, что обеспечит хорошую вентиляцию и предотвратит «парниковый эффект» и появление потоотделения.

Упаковка E-Sports Finger Sleeve

Несмотря на кажущуюся простоту E-Sports Finger Sleeve, инженерами Black Shark было разработано 12 технологических процессов, включающих 18 различных способов шитья, чтобы получить абсолютно гладкую поверхность без складок или швов, которые влияют на качество контакта пальцев с сенсорным экраном. Материал E-Sports Finger Sleeve получился очень тонким, не более 0,25 мм, за счет чего игроки практически не будут ощущать присутствие Finger Sleeve на своих пальцах.

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Ожидаемая стоимость E-Sports Finger Sleeve составляет приблизительно $4,5. На данный момент продажи начались в Китае, вероятно, новинка вскорости появится на Aliexpress и других торговых площадках.