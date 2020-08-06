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Microsoft внедрила шифрование DNS-over-HTTPS в новую сборку Windows 10

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Сегодня Microsoft опубликовала новую предварительную сборку Windows 10 20185 для участников программы Windows Insider. В систему интегрирован ряд улучшений, включая интерфейс для настройки шифрования DNS.

DNS-over-HTTPS — это относительно новая функция безопасности, которая направлена на защиту DNS-трафика от третьих лиц. Шифрование DNS-трафика осуществляется с помощью протокола HTTPS. Незашифрованный DNS трафик позволяет провайдеру или сторонним лицам, имеющим доступ к сети, следить за тем, какие сайты посещает пользователь. Более того, запросы пользователей могут блокироваться или подменяться. Шифрование DNS скроет все запросы от чужих глаз.

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Некоторое время назад Microsoft объявила, что операционная система Windows 10 будет поддерживать встроенное шифрование DNS трафика. Ранее эта функция начала появляться в современных браузерах, таких как Mozilla Firefox и Google Chrome. Участники программы предварительной оценки Windows 10 могли и ранее воспользоваться DNS-over-HTTPS, однако это требовало ручного редактирования параметров реестра Windows. В новой сборке Windows 10 добавлена полная поддержка настройки шифрования DNS в пользовательский интерфейс.

Источник изображения: blogs.windows.com

Текущая сборка по умолчанию распознает только некоторых поставщиков DNS-over-HTTPS, а именно Cloudflare, Google и Quad9. Возможно, в будущем список будет расширен.

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