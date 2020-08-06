Microsoft внедрила шифрование DNS-over-HTTPS в новую сборку Windows 10
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Сегодня Microsoft опубликовала новую предварительную сборку Windows 10 20185 для участников программы Windows Insider. В систему интегрирован ряд улучшений, включая интерфейс для настройки шифрования DNS.
DNS-over-HTTPS — это относительно новая функция безопасности, которая направлена на защиту DNS-трафика от третьих лиц. Шифрование DNS-трафика осуществляется с помощью протокола HTTPS. Незашифрованный DNS трафик позволяет провайдеру или сторонним лицам, имеющим доступ к сети, следить за тем, какие сайты посещает пользователь. Более того, запросы пользователей могут блокироваться или подменяться. Шифрование DNS скроет все запросы от чужих глаз.
Некоторое время назад Microsoft объявила, что операционная система Windows 10 будет поддерживать встроенное шифрование DNS трафика. Ранее эта функция начала появляться в современных браузерах, таких как Mozilla Firefox и Google Chrome. Участники программы предварительной оценки Windows 10 могли и ранее воспользоваться DNS-over-HTTPS, однако это требовало ручного редактирования параметров реестра Windows. В новой сборке Windows 10 добавлена полная поддержка настройки шифрования DNS в пользовательский интерфейс.
Текущая сборка по умолчанию распознает только некоторых поставщиков DNS-over-HTTPS, а именно Cloudflare, Google и Quad9. Возможно, в будущем список будет расширен.
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