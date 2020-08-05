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Серия процессоров Intel Core 12-го поколения с гибридной архитектурой, также известной под названием big.LITTLE, должна появиться во второй половине 2021 года. Компания подтвердила это в прошлом месяце. Согласно предыдущим утечкам спецификаций, процессоры семейства Alder Lake-S должны были получить как минимум три варианта исполнения. Но по новой информации, которая появилась сегодня, Intel готовит гораздо больше процессоров с различными конфигурациями.

Процессоры разделены на два семейства: Alder Lake-S и Alder Lake-P. Выяснилось, что каждая серия действительно будет включать процессоры с количеством больших ядер от 2 до 8 и количеством маленьких ядер от 0 до 8. Семейство Alder Lake-S будет предлагать только конфигурации с 1 блоком встроенной графики, тогда как Alder Lake-P будет предлагать до 2 блоков встроенной графики, но при этом количество больших ядер будет ограничено 6. Количество маленьких ядер также, как и в Alder Lake-S, будет варьироваться от 0 до 8. Модель встроенной графики неизвестна, вероятно, это будет Intel Xe следующего поколения.

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Ниже представлен список всех известных на данный момент моделей процессоров Alder Lake, конфигурации процессоров указаны в виде 8+8+1, где первая цифра указывает на число больших ядер, вторая цифра — на число маленьких ядер, третья — на количество блоков встроенной графики.