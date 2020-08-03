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Менеджер по планированию китайского подразделения компании Lenovo, известный в социальной сети Weibo под псевдонимом @wolstame, опубликовал результаты испытаний новых гибридных процессоров AMD Renoir — Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 4700G.

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Специалиста заинтересовало, насколько ограничение энергопотребления новых APU сказывается на их производительности. В соответствии со спецификациями, энергопотребление тестируемых моделей не превышает 65 Вт, максимальное энергопотребление сокета ограничивается 88 Вт. Перебрав множество материнских плат, WolStame не удалось найти модель, поддерживающую снятие ограничений энергопотребления. Тогда, заручившись поддержкой системы жидкостного охлаждения, энтузиаст самостоятельно модифицировал BIOS для снятия ограничений.

По наблюдениям WolStame, ограничение энергопотребления в 88 Вт снижает вычислительную производительность Ryzen 7 4700G на 6%, а встроенной графики — на 32%, при одновременной максимальной нагрузке на CPU и GPU. Если использовать воздушное охлаждение, рассчитанное на стандартный TDP процессора, то потери производительности составят 10% и 40% соответственно. Для Ryzen 5 4600G потери гораздо меньше, поскольку меньше и его пиковая мощность. Потери от ограничения энергопотребления составили 2% и 17% для CPU и GPU соответственно.

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Энергопотребление и температуры во время тестирования без ограничений составили для Ryzen 7 4700G 130 Вт и 80°C, а для Ryzen 5 4600G — 100 Вт и 77°C соответственно. Температура окружающего воздуха во время экспериментов находилась на отметке 24°C.

«Если у вас нет хорошего охлаждения, то материнская плата не сможет поддерживать подачу 88 Вт энергии, не говоря о больших значениях. В этом случае Ryzen 5 4600G выглядит более разумным выбором, поскольку его потери производительности ниже», — уточняет WolStame.