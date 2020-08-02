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Новое дополнение для The Witcher 3 улучшило текстуры лиц ведьмаков

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Источник изображения: The Witcher 3: Wild Hunt - Killing Monsters Cinematic Trailer

Графические модификации для «Ведьмак 3: Дикая Охота» одни из самых популярных в сообществе этой легендарной игры. The Witcher 3 до сих пор собирает десятки тысяч игроков. Интерес к игре поддерживается книгами, второстепенными проектами во вселенной «Ведьмака», такими как «Гвинт» и «Кровная вражда: Ведьмак. Истории», а также сериалом «Ведьмак» от Netflix, выход первого сезона которого значительно увеличил интерес к игре — количество игроков в конце 2019 года, когда игре исполнилось уже практически 5 лет, увеличилось в несколько раз, что положительно отразилось и на финансовом отчете CD Projekt.

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Большинство графических модификаций предлагают измененные и улучшенные эффекты, реалистичную цветокоррекцию и множество текстур окружения, предметов и аксессуаров. Большинство дополнений не уделяют большого внимания улучшению текстур главных персонажей и игровых NPC.

Разработчик модификаций, скрывающийся под псевдонимом WitcherSeb, выпустил новый пакет 4K лицевых текстур для игры «Ведьмак 3». Набор значительно улучшает качество лиц ведьмаков: Эскеля, Весемира и Ламберта. Модификация может быть использована практически со всеми другими графическими модами, она не вызывает конфликтов и не пересекается с другими модификациями. Дополнение не только улучшает текстуры, но и делает лучше лицевую анимацию вместе с затенением лиц. До этого WitcherSeb работал над дополнением, улучшающим текстуры лиц Цири, Йеннифер, Трисс Меригольд, а также второстепенных персонажей.

Источник изображений: 4K Witchers - Nexusmods.com
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Разница сразу бросается в глаза, текстуры стали более четкими, мелкие детали гораздо лучше прорисованы. Скачать наборы 4K Witchers и High Quality Faces можно на официальной странице автора на портале nexusmods.

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Теги

ведьмак ведьмак 3 ведьмак 3: дикая охота the witcher 3
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omoikane
11:57
причем тут блюр вообще? :D Ничем блюр не помогает ни на пк ни на консолях(в плане плавности). И картинка на консолях выглядит плавнее даже там где блюра нет.
Выясняем, нужна ли игровому компьютеру дорогая дискретная видеокарта – Ryzen 7 4700G против 9 актуальных игр в тесте Benchmark
Дима Ярославский
11:57
Блин столько новостей про 3000 и нави выйдет будем поглядеть
Самая ожидаемая видеокарта 2020 года – Big Navi от AMD может получить мощность от 17,5 TFLOP, оказавшись гораздо быстрее GeForce RTX 3090
Alex pwnz
11:56
А теперь возьмите нвидия карту с нвенком и сравните показатели рендера с самым быстрым процом.))) была гтх1070 и в сравнении с 4770 видеокарта в раз 7-8 быстрее была) а нынешняя ртх2080 вообще смеется...
Я все ещё покупаю процессоры Intel
nonses84
11:56
В мире дебилов хватает
Готовится к выпуску золотой IPhone 12 PRO за $ 23000
Kopcheniy
11:54
Нууу, это надо быть везунчиком, ибо за 12к у нас максимум рефы всплывали. Основная масса нерефов продаются в пределах 14-16к, дальше идут 1070Ti/1080.
Я все ещё покупаю процессоры Intel
nonses84
11:53
Чипы дороже чем у Эппл но телефоны в разы дешевле
Kirin 1020 будет дороже и крупней чипа Apple A14
Дима Ярославский
11:51
Сижу на нвидии только потому что она очень дешего досталась бушной за 200 баксов взял 1080ти, а так поглядывал в сторону 5700 хт у н видии отличные карты тут спору нет, но конские ценники делают ее по...
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