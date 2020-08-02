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Графические модификации для «Ведьмак 3: Дикая Охота» одни из самых популярных в сообществе этой легендарной игры. The Witcher 3 до сих пор собирает десятки тысяч игроков. Интерес к игре поддерживается книгами, второстепенными проектами во вселенной «Ведьмака», такими как «Гвинт» и «Кровная вражда: Ведьмак. Истории», а также сериалом «Ведьмак» от Netflix, выход первого сезона которого значительно увеличил интерес к игре — количество игроков в конце 2019 года, когда игре исполнилось уже практически 5 лет, увеличилось в несколько раз, что положительно отразилось и на финансовом отчете CD Projekt.

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Большинство графических модификаций предлагают измененные и улучшенные эффекты, реалистичную цветокоррекцию и множество текстур окружения, предметов и аксессуаров. Большинство дополнений не уделяют большого внимания улучшению текстур главных персонажей и игровых NPC.

Разработчик модификаций, скрывающийся под псевдонимом WitcherSeb, выпустил новый пакет 4K лицевых текстур для игры «Ведьмак 3». Набор значительно улучшает качество лиц ведьмаков: Эскеля, Весемира и Ламберта. Модификация может быть использована практически со всеми другими графическими модами, она не вызывает конфликтов и не пересекается с другими модификациями. Дополнение не только улучшает текстуры, но и делает лучше лицевую анимацию вместе с затенением лиц. До этого WitcherSeb работал над дополнением, улучшающим текстуры лиц Цири, Йеннифер, Трисс Меригольд, а также второстепенных персонажей.

Источник изображений: 4K Witchers - Nexusmods.com анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Разница сразу бросается в глаза, текстуры стали более четкими, мелкие детали гораздо лучше прорисованы. Скачать наборы 4K Witchers и High Quality Faces можно на официальной странице автора на портале nexusmods.